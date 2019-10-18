機車硬擠停車格牽不出 北市女報警解圍
2019-10-18 15:44
聯合報 記者李隆揆
／台北即時報導
台北市1名陳姓女子10月14日向警方報案求助，稱其機車被兩旁車輛擠到牽不出來，警方派兩名員警到場協助，花十幾分鐘將兩旁車輛移開，才將陳女機車牽出。
警方表示，台北市市區機車停車位嚴重不足，一直是許多機車族苦惱的問題，停車總需「喬」一下才能停好。
當天接獲陳女報案，指稱其機車停放在中山北路一段46號逸仙公園旁，遭兩旁機車卡住無法移動，警員高右倧與蔡英玟獲報後到場發現，該處所停放的機車間幾乎沒有空隙，無論是平日或假日，幾乎每個車格都硬塞兩部機車，一般人停車不易、取車更是進退兩難。
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陳女表示，她嘗試多次，就是無法將機車移出，求助無門之下，只好向警方求助，高、蔡2員聽聞後便開始將兩旁車輛移開，數十分鐘後才將陳女機車牽出。
警方提醒，機車族，停放機車還是應選擇合格停車處較為妥當，切勿貪圖一時方便，將自己的愛車隨意停放，以免造成車身擦損或後照鏡斷裂情形，不但傷了荷包也壞了心情。
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