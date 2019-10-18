親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

無法無天！墨西哥毒梟血腥攻城 劫獄搶回「毒王之子」

韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了

新竹女誤信網上打工資訊 反成詐騙車手

2019-10-18 15:19聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹一名30多歲的杜姓女子，昨天上午到銀行臨櫃提款，沒想到帳戶遭警示，一提款銀行就收到通知，便立刻報警處理，警方到場詢問，杜女表示不知道帳戶遭警示，只是依照網路上打工社團的「導師」教學去提領自己「打工」的薪資，完全不曉得自己被詐欺集團利用，已淪為車手，全案依詐欺罪移送新竹地檢偵辦。

警方表示，17日下午3點多接獲銀行通報，有警示帳戶所有人臨櫃提款，到場後詢問杜女，杜女向警方供稱帳戶是自己的，她只是要從帳戶提領打工的薪資，不曉得為何帳戶遭到警示，但是曾在網路上看到有人提供工作資訊，並將自己的帳戶提供給對方，警方也因此確認杜女是被詐騙集團利用，警方當場查扣杜女的提款卡及帳戶內贓款1萬9000元。

警方指出，近日查獲多筆詐欺車手案，民眾皆是先從網路FB社團、LINE群組獲得打工求職資訊，詐騙集團會用「線上博奕兌換帳號」、「貸款馬上辦」、「辦門號換現金」、「在家兼職網拍小幫手」等吸人眼球的文字，使民眾誤以為可以輕鬆打工賺錢。

警方強調，這些都是詐騙集團的徵才陷阱，哄騙想要求職賺錢的民眾提供自己帳戶成為人頭帳戶，並依照詐騙集團的指示去提領詐欺贓款，成為詐騙集團的提領車手，帳戶因此被警示，也成為警方追緝對象，到頭來人財兩失，提醒民眾勿因貪小便宜或一時不察，而成為詐欺集團的共犯吃上官司、得不償失。

新竹一名30多歲的杜姓女子誤信網上打工資訊，提供帳戶給詐騙集團，本以為能輕鬆賺錢...
新竹一名30多歲的杜姓女子誤信網上打工資訊，提供帳戶給詐騙集團，本以為能輕鬆賺錢，反而淪為車手。圖／警方提供
分享
警方提醒民眾勿因貪小便宜或一時不察，而成為詐欺集團的共犯吃上官司、得不償失。圖／...
警方提醒民眾勿因貪小便宜或一時不察，而成為詐欺集團的共犯吃上官司、得不償失。圖／警方提供
分享

詐騙集團詐欺打工
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

19歲女與男友爭吵後身上帶傷猝死 家屬盼真相

2019-10-18 14:39

路面突落差大型重機騎士慘摔 判公所國賠10萬餘元

2019-10-18 13:49

大型車頻釀死傷 北市警加強舉發

2019-10-18 15:18

只為了一個包子！6旬翁徒步走20公里

2019-10-18 13:10

幽靈船從大陸海漂到宜蘭結束奇幻旅程 22日就地解體

2019-10-18 12:40

U值媒／少子化在台灣可逆嗎？

2019-10-18 12:38

影／新北警成立全國首支科偵小隊 科技建警偵防並重

2019-10-18 11:48

影／阿伯路口「亂舞」指揮交通 吞下2400元罰單

2019-10-18 11:39

揪甘心！竹北警贈反光小物 守護長者、深夜工作者安全

2019-10-18 10:01

影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

路上有輪胎…貨車摔下高架橋

2019-10-17 23:46

潛入草山行館偷竊 辯「撿檜木修房」

2019-10-17 23:44

獨睡栽進垃圾桶 九月嬰昏迷

2019-10-17 23:42

思覺失調患者 一定要盯他吃藥

2019-10-17 23:33

高雄三民二警分局民族派出所前出車禍 廂型車自撞翻車

2019-10-17 23:32

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

蘇澳籍漁船日本海火燒船 順福漁168號10船員獲救

2019-10-17 22:14

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

台北市汽車展示場地下室竄起火濃煙 火勢熄滅無人傷

2019-10-17 20:37

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

澎湖機車與遊覽車相撞 女騎士無生命跡象

2019-10-17 19:42

影／機車騎士遭擦撞輾斃 涉肇事小貨車駕駛找到了

2019-10-17 18:41

開庭手機遭張淑晶拿走 失主登門追討反被控恐嚇

2019-10-17 18:15

男子失聯多天 被發現猝死車中

2019-10-17 17:58

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

疑趁裝修水電勘查環境 淡水別墅遭竊百萬古董

2019-10-17 16:55

友人返回只見手機和酒瓶 男子疑跌落大圳警消急搜尋

2019-10-17 16:15

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

趁弟弟進洗手間無防備 哥哥持刀殺弟判刑10年

2019-10-17 16:04

影／宜蘭漁船漏油 他們奮不顧身跳港設吸油索攔截

2019-10-17 16:01
看更多

熱門文章

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

務農婦人逛全聯「脫鞋才進去」 一張照讓網友好心酸

2019-10-18 10:43

要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

周玉蔻指馬英九有「金庫」 最高院判登報澄清

2019-10-18 11:04

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

同居女友竟戀已婚男 怒拍兩人床上裸體影片寄男妻揭發

2019-10-18 09:23

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

被韓國瑜告妨害名譽 媒體人黃光芹今反擊

2019-10-18 12:43

影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

逃家少女情人節借宿 隔天愛上對方卻控性侵

2019-10-17 19:43

反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽

2019-10-17 22:10

小心！金門警方抓「黑牌」車有一套 10個月抓超過百起

2019-10-18 13:16

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38

遙控器誤丟洗衣機竟還能使用 網友曝洗過iPhone的後果

2019-10-18 10:40

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

影／議員劉安祺服務處遭開空氣槍 洪嫌：對看板不滿意

2019-10-18 09:22

19歲女與男友爭吵後身上帶傷猝死 家屬盼真相

2019-10-18 14:39

你以為大車駕駛看的見你嗎？「你越靠近，危險性越高」

2019-10-17 15:51

北市大樓前持美工刀與警對峙 男腹部見血送醫

2019-10-17 16:42

男子失聯多天 被發現猝死車中

2019-10-17 17:58

中國新歌聲流血衝突 受傷學生求統促黨賠75萬多元

2019-10-18 11:46

開庭手機遭張淑晶拿走 失主登門追討反被控恐嚇

2019-10-17 18:15

受不了富老爸譏諷「吃軟飯」 久病男弒父遭判刑17年

2019-10-17 18:03

惡男強制性交「讓妳扣1萬債務」 判賠60萬元並還本票

2019-10-17 17:32

閨蜜把紅柚誤認成胚胎 網友：有陰影不敢吃了

2019-10-17 20:59

地下匯兌主嫌未押果然落跑 通緝中寄自白狀認罪

2019-10-18 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top