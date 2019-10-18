新竹女誤信網上打工資訊 反成詐騙車手

2019-10-18 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹一名30多歲的杜姓女子，昨天上午到銀行臨櫃提款，沒想到帳戶遭警示，一提款銀行就收到通知，便立刻報警處理，警方到場詢問，杜女表示不知道帳戶遭警示，只是依照網路上打工社團的「導師」教學去提領自己「打工」的薪資，完全不曉得自己被詐欺集團利用，已淪為車手，全案依詐欺罪移送新竹地檢偵辦。

警方表示，17日下午3點多接獲銀行通報，有警示帳戶所有人臨櫃提款，到場後詢問杜女，杜女向警方供稱帳戶是自己的，她只是要從帳戶提領打工的薪資，不曉得為何帳戶遭到警示，但是曾在網路上看到有人提供工作資訊，並將自己的帳戶提供給對方，警方也因此確認杜女是被詐騙集團利用，警方當場查扣杜女的提款卡及帳戶內贓款1萬9000元。

警方指出，近日查獲多筆詐欺車手案，民眾皆是先從網路FB社團、LINE群組獲得打工求職資訊，詐騙集團會用「線上博奕兌換帳號」、「貸款馬上辦」、「辦門號換現金」、「在家兼職網拍小幫手」等吸人眼球的文字，使民眾誤以為可以輕鬆打工賺錢。

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