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大型車頻釀死傷 北市警加強舉發

2019-10-18 15:18聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大安分局鑑於轄內大型車車禍頻傳，為降低事故發生，特別模擬大型車駕駛因內輪差引起的視線死角，至轄內25處施工工地宣導交通安全概念，並加強執法強度。

警方表示，大型車駕駛常因內輪差引起的視線死角，導致轉彎時發生事故，造成人員傷亡，駕駛及行人應隨時保持距離、以策安全。

據統計，大安分局轄內在忠孝東路、復興南路、和平東路、基隆路及羅斯福路等路段上，施工工地共計25處，警方近期前往各工地現場，向大型車駕駛人宣導「大型車在禁行道路範圍須向交通警察大隊申請通行證」、「轉彎時減速慢行並注意視野死角」及「安裝行車視野輔助系統」等交安概念。

另外，警方也針對工地周遭路段加強執法，今年1至9月間共舉發大型車交通違規1582件，較前3年同期平均舉發數增加300件。

警方呼籲，大型車在右轉時，為避免後輪壓到人行道，先稍左轉加大轉彎半徑再右轉，容易使人誤判而置身險境；行人、自行車及機車應與大型車「保持安全距離」，避免進入「內輪差」及「視野死角」的範圍，以確保行車及自身安全。

大安分局警方至轄內25處工地宣導交通安全概念。記者李隆揆／翻攝
大安分局警方至轄內25處工地宣導交通安全概念。記者李隆揆／翻攝
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事故人行道警察
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