聽語障夫妻報案 警靠一張紙一枝筆劃破沉默

2019-10-18 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市警員洪偉程值班時，一對夫妻走進派出所比手畫腳、不說話，洪趕緊拿出紙筆書寫，詢問是否為聽語障人士？夫妻倆點頭，便以書寫方式了解，原來兩人的手機遺失，警方通知尋獲，但他們太緊張忘記詢問是哪一所，才會到四平所求助。警方回撥電話，熱心民眾已將手機送到何安所，協助載夫妻到所內領取。

台中市警局第五分局四平所警員洪偉程說，前天他值班時一對夫妻神色緊張走進派出所，洪員詢問，「需要甚麼幫忙？」只見倆人不說話，忙著比手畫腳，洪立即拿紙筆寫下詢問，「是聽語障人士嗎？」夫妻倆點頭，隨後雙方以紙筆書寫方式溝通。

經了解，該對夫妻手機遺失，接獲通知要到派出所來領取，但沒有確認是到哪個派出所領取手機，加上他們從外地到台中遊玩，對附近的路不熟悉，剛好路過第五分局，見建築物外觀新穎且專業的模樣，於是進來請求警方協助。

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