19歲女與男友爭吵後身上帶傷猝死 家屬盼真相

2019-10-18 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



19歲廖姓女子數月前投靠住苗栗縣後龍鎮的男友，14日深夜2人酒後發生爭執，女子獨留房內，不料第二天接近中午時，男友回房查看發現她躺在床上，叫喚不醒，打119緊急送醫，但到院前死亡；死者臉部及肢體有多處瘀傷，家屬懷疑她可能被毆致死，盼查明真相，檢警昨天解剖相驗、採集檢體，將進一步調查釐清女子死因。

廖姓女子家住雲林縣，先前在台北學美髮，家屬表示她3、4個月前跑到後龍與網路認識的楊姓男子同居，10月初還與家人通過電話，沒想到15日突然接獲她死亡的噩耗。

檢警昨天解剖遺體調查，女子臉部瘀青，手腳也有多處瘀傷，但頭部無內出血，也無明顯致命傷勢，法醫採集組織、血液等檢體，將化驗是否有毒物、藥物反應，進一步釐清死因；死者經抽血檢測體內酒精濃度，換算呼氣值高達1.0，廖姓女子生前曾使用驗孕棒，認為自己懷孕，但法醫解剖結果並未發現她有懷孕跡象。

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楊姓男子聲稱當天深夜和女友一起飲酒，對方懷疑他劈腿，雙方發生拉扯，女友情緒失控用頭撞牆，他跟友人趕緊拉住，後來留下女友在房內，隔天上午11點多發現她躺在床上，卻叫喚不醒，且無心跳、呼吸，趕緊叫友人打119求助，自己也為女友做人工呼吸、CPR急救。