親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

三航廈新造型像Costco？桃機：旅客往上看不變

2020大選才真正開始！他認為韓、蔡勝負在30萬票內

路面突落差大型重機騎士慘摔 判公所國賠10萬餘元

2019-10-18 13:49聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因路中央的鍍鋅格柵板高低落差，讓他摔車受傷，陳請求國賠19萬餘元，道路主管機關泰安鄉公所辯稱，事故前沒有接獲道路問題反應，且道路速限30公里，理應有足夠閃避。苗栗地院審理認為，鄉公所是道路管理機關有維護管理義務，判鄉公所賠陳10萬2931元，可上訴。

新竹市陳姓男子提告主張，2017年1月22日下午，他騎大型重機車，沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路由南往北行駛，行經該路段9.5公里處時，由於路中央的鍍鋅格柵板與周圍相連路面、鍍鋅格柵板間的高低落差12公分，造成他前輪陷入格柵板凹陷處的坑洞內，導致他重心不穩，人車倒地，雙膝、左手臂挫傷。

陳主張，格柵板與周圍相連路面、鍍鋅格柵板之間落差12公分，已不是供行駛道路的狀態，泰安鄉公所是管理機關，卻沒有及時修補落差，也沒有警告標示，欠缺管理。他提向公所提告醫療費、車輛維修費與精神補償費等共19萬8473元。

泰安鄉公所抗辯，陳在距離案發時間約2年左右才申請國家賠償。一般接獲居民或里長通報道路有瑕疵會安排人員維修，事發當時沒有接到民眾通報。且格柵板僅前半段成下陷狀態，幅度僅2.5公分，不是陳主張12公分；案發地點速限30公里，陳看到凹陷應該有足夠時間反應。認為車禍與格柵板下陷沒有因果關係。

法官認為，泰安鄉公所是案發地點路段的管理機關，自負有管理維護使格柵版與周圍路面或鍍鋅格柵板連接處平整，可供用路人安全通行義務。事故發生前，公所沒有就格柵板凹陷有做任何修補工作，也沒有再修補前有任何標示警告，鄉公所對於格柵板的管理有欠缺。

公所抗辯認為，案發地點限速30公里，陳看到凹陷應有足夠時間反應。法官根據，交通部運輸研究所提供日本研究報告顯示，一般汽車駕駛人發現危險情況後反應時間為0.4至0.5秒，當時陳車速30公里，在3公尺前發現柵板凹陷，其反應時間僅約0.36秒至0.54秒，若加計擺動機車龍頭轉變行進方向所需時間，明顯不足反應、避免車禍，對公所抗辯不採信。

新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因...
新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因路中央的鍍鋅格柵板高低落差，讓他摔車受傷，陳請求國賠19萬餘元，苗栗地院判鄉公所要賠陳10萬餘元。圖／讀者提供
分享
新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因...
新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因路中央的鍍鋅格柵板高低落差，讓他摔車受傷，陳請求國賠19萬餘元，苗栗地院判鄉公所要賠陳10萬餘元。圖／讀者提供
分享
新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因...
新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因路中央的鍍鋅格柵板高低落差，讓他摔車受傷，陳請求國賠19萬餘元，苗栗地院判鄉公所要賠陳10萬餘元。圖／讀者提供
分享

事故新竹南庄
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

幽靈船從大陸海漂到宜蘭結束奇幻旅程 22日就地解體

2019-10-18 12:40

只為了一個包子！6旬翁徒步走20公里

2019-10-18 13:10

U值媒／少子化在台灣可逆嗎？

2019-10-18 12:38

影／新北警成立全國首支科偵小隊 科技建警偵防並重

2019-10-18 11:48

影／阿伯路口「亂舞」指揮交通 吞下2400元罰單

2019-10-18 11:39

揪甘心！竹北警贈反光小物 守護長者、深夜工作者安全

2019-10-18 10:01

影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

路上有輪胎…貨車摔下高架橋

2019-10-17 23:46

潛入草山行館偷竊 辯「撿檜木修房」

2019-10-17 23:44

獨睡栽進垃圾桶 九月嬰昏迷

2019-10-17 23:42

思覺失調患者 一定要盯他吃藥

2019-10-17 23:33

高雄三民二警分局民族派出所前出車禍 廂型車自撞翻車

2019-10-17 23:32

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

蘇澳籍漁船日本海火燒船 順福漁168號10船員獲救

2019-10-17 22:14

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

台北市汽車展示場地下室竄起火濃煙 火勢熄滅無人傷

2019-10-17 20:37

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

澎湖機車與遊覽車相撞 女騎士無生命跡象

2019-10-17 19:42

影／機車騎士遭擦撞輾斃 涉肇事小貨車駕駛找到了

2019-10-17 18:41

開庭手機遭張淑晶拿走 失主登門追討反被控恐嚇

2019-10-17 18:15

男子失聯多天 被發現猝死車中

2019-10-17 17:58

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

疑趁裝修水電勘查環境 淡水別墅遭竊百萬古董

2019-10-17 16:55

友人返回只見手機和酒瓶 男子疑跌落大圳警消急搜尋

2019-10-17 16:15

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

趁弟弟進洗手間無防備 哥哥持刀殺弟判刑10年

2019-10-17 16:04

影／宜蘭漁船漏油 他們奮不顧身跳港設吸油索攔截

2019-10-17 16:01

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55
看更多

熱門文章

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

務農婦人逛全聯「脫鞋才進去」 一張照讓網友好心酸

2019-10-18 10:43

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

周玉蔻指馬英九有「金庫」 最高院判登報澄清

2019-10-18 11:04

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

同居女友竟戀已婚男 怒拍兩人床上裸體影片寄男妻揭發

2019-10-18 09:23

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽

2019-10-17 22:10

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

逃家少女情人節借宿 隔天愛上對方卻控性侵

2019-10-17 19:43

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38

被韓國瑜告妨害名譽 媒體人黃光芹今反擊

2019-10-18 12:43

影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

遙控器誤丟洗衣機竟還能使用 網友曝洗過iPhone的後果

2019-10-18 10:40

影／議員劉安祺服務處遭開空氣槍 洪嫌：對看板不滿意

2019-10-18 09:22

你以為大車駕駛看的見你嗎？「你越靠近，危險性越高」

2019-10-17 15:51

北市大樓前持美工刀與警對峙 男腹部見血送醫

2019-10-17 16:42

開庭手機遭張淑晶拿走 失主登門追討反被控恐嚇

2019-10-17 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top