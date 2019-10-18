路面突落差大型重機騎士慘摔 判公所國賠10萬餘元

2019-10-18 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



新竹市陳姓男子2017年1月下旬騎大型重機車沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路，因路中央的鍍鋅格柵板高低落差，讓他摔車受傷，陳請求國賠19萬餘元，道路主管機關泰安鄉公所辯稱，事故前沒有接獲道路問題反應，且道路速限30公里，理應有足夠閃避。苗栗地院審理認為，鄉公所是道路管理機關有維護管理義務，判鄉公所賠陳10萬2931元，可上訴。

新竹市陳姓男子提告主張，2017年1月22日下午，他騎大型重機車，沿苗栗縣泰安鄉錦水村南庄聯絡道路由南往北行駛，行經該路段9.5公里處時，由於路中央的鍍鋅格柵板與周圍相連路面、鍍鋅格柵板間的高低落差12公分，造成他前輪陷入格柵板凹陷處的坑洞內，導致他重心不穩，人車倒地，雙膝、左手臂挫傷。

陳主張，格柵板與周圍相連路面、鍍鋅格柵板之間落差12公分，已不是供行駛道路的狀態，泰安鄉公所是管理機關，卻沒有及時修補落差，也沒有警告標示，欠缺管理。他提向公所提告醫療費、車輛維修費與精神補償費等共19萬8473元。

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泰安鄉公所抗辯，陳在距離案發時間約2年左右才申請國家賠償。一般接獲居民或里長通報道路有瑕疵會安排人員維修，事發當時沒有接到民眾通報。且格柵板僅前半段成下陷狀態，幅度僅2.5公分，不是陳主張12公分；案發地點速限30公里，陳看到凹陷應該有足夠時間反應。認為車禍與格柵板下陷沒有因果關係。

法官認為，泰安鄉公所是案發地點路段的管理機關，自負有管理維護使格柵版與周圍路面或鍍鋅格柵板連接處平整，可供用路人安全通行義務。事故發生前，公所沒有就格柵板凹陷有做任何修補工作，也沒有再修補前有任何標示警告，鄉公所對於格柵板的管理有欠缺。