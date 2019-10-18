海山協尋達人師徒聯手 幫路倒男找回身分助返家

2019-10-18 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市新莊區一名路倒男子於本月14日被送到衛福部立台北醫院急診室，卻不願配合院方人員檢傷，也查不出身分，緊急求助有「協尋達人」之稱的海山警分局巡佐蔡淑女，蔡淑女與海山防治組警員林品宏聯手依警政署失蹤人口系統資料交叉比對，在過濾全國上百筆案件，查出男子為已報案失蹤一天的潘姓男子，潘男家屬接獲新莊警方通知趕到醫院，也感謝警方協助找回家人。

蔡巡佐在10月14日上午7時30分，接獲曾是蔡巡佐警專學生的新莊派出所員警以LINE傳訊求助，指稱正在新莊區衛福部立台北醫院急診室裡，處理1名路倒送醫男子案件，因該名男子不願配合院方人員檢傷，又無法自行表達其身分且全身不自主抖動，使用M-Police人臉辨識系統亦無法查明其身分，在無計可施情形下，想到在警校期間，教官蔡淑女曾教授協尋比對方法，當下緊急致電尋求協助。

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蔡淑女在得知該名男子情況後，立即發動協尋機制，並請曾她為師的海山警分局防治組員警林品宏運用平日所學，將該男子穿深藍色衣服、身形瘦小、赤腳且疑患有思覺思調症等穿著、樣貌及特徵輸入警政署失蹤人口系統資料交叉比對，在過濾全國上百筆案件後，發現1筆失蹤案件的報案人陳述特徵與該名男子相吻合，緊急聯繫報案人後，確認安置於醫院的男子為失蹤近1天的41歲潘姓男子，家屬當天也急忙趕到醫院辦理相關手續，而警方順利替潘男找到家人，也讓心急如焚的家屬，放下心中大石。

當天下午潘男的38歲弟弟親自到海山警分局防治組感謝警方熱心協助，才能在短時間內找回其兄長，讓待在住家門口癡望焦慮難安的母親得以放心，他表示，哥哥曾患中風疾病，身體常不自主晃動，本月13日下午趁家人不注意時逕自離開住處，身上未帶任何身分證件及手機，因著急其安危，昨夜還出動全家人在外尋找。海山警方也立即協助替潘男申請「預防走失手鍊」，更建議家人於潘男出院再帶至分局偵查隊捺印指紋，預防走失風險。