幽靈船從大陸海漂到宜蘭結束奇幻旅程 22日就地解體

2019-10-18 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



一艘1500到2千噸級的無動力船，疑因斷纜，從上海長江口，一路先海漂到日本海域、釣魚台海域，再往台灣漂，上月28日漂到宜蘭，結束奇幻旅程，擱淺在頭城鎮大溪火車站前方的海邊礁區。

這艘船被形容是「幽靈船」，擱淺20天，交通部航港局北部航務中心透過海基會、海協會等協助兩岸連繫，終於找到船主，船主在大陸江蘇蕪湖，經連繫，因海程遠，加上船體已破損，若要拖回，幾乎是不可能。

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為避免影響漁民作業，北航中心表示原本要利用漲潮時，拖吊到蘇澳港處理，不料，船體卡在礁岩，且已破損，經與宜蘭縣政府、頭城區漁會等研商，決定就地解體。

解體工程已委託廠商作業，期前準備後，本月22日開工，工期是30個工作天，縣政府估計，若依工期，加上天候等因素，應該在約1個半到2個月後即會完成，恢復原來環境。而幽靈船解體後，將被當廢鐵料回收。

縣政府指出，幽靈船擱淺，原擔心有油汙，佈設攔油索、吸油棉攔截，還好，這艘船沒有動力，只有管路些微殘留用油外，幾乎沒有油汙，經會勘，船內並無有安全或汙染之虞的物品。

縣政府表示，捕鰻苗的季節下個月要登場，擱淺的幽靈船若不趕快處理，恐會影響漁民作業，頭城鎮大溪里長藍五富與里民共識，希望趕快處理。