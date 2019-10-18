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平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

影／新北警成立全國首支科偵小隊 科技建警偵防並重

2019-10-18 11:48聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

網路雲端及智慧型手機等3C設備的普及化，深入民眾生活各種大小事，歹徒作案方式亦從傳統犯罪手法延伸至應用各類3C產品進行犯罪行為，致警方傳統跟監埋伏等偵查作為處處受限，新北市政府警察局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，新北市刑大今天成立全國首支科偵小隊並舉行結訓典禮，由局長陳檡文頒發結業證書。

新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人員，藉由數位證物勘察、公開情資來源、網路封包分析等科技偵查技巧，將數位科技導入警政執法。

新北警方去年10月招募警專創校以來首屆科技偵查科畢業生48名，採取精兵制培訓長達一年，共有34人通過培訓，合格率約70%，今天穿著專屬的科偵刑警背心，由新北市警局長陳檡文主持結訓典禮，同時宣布全國首支科偵小隊成軍。

局長陳檡文表示，新北市警局成軍全國首支科偵小隊目的在於「落實科偵小隊專責化」，讓通過培訓的科技犯罪偵查人員能專才專用，向下札根到新北市的各警分局，有效運用數位證物勘察等科偵技術輔以傳統偵查技巧，協助偵破各項刑案，並向上溯源，搗破犯罪集團。

新北地檢署主任檢察官洪三峯誇讚這批通過培訓的科偵偵查員生力軍，有如取得碩士班資格，希望未來再接再厲，更加精進，考取博士班，檢警聯手共同打擊犯罪。

新北市刑大大隊長黃壬聰表示，培訓期間更偵破了槍砲、毒品、詐欺、網路賭博等98件刑案，成效亮眼，充分展現優秀的科技偵查能力，這批科偵偵查員生力軍結訓後將分發至新北市各警分局的偵查隊服務，並與偵查隊現有的資深科偵小隊學長併肩作戰，填補科偵專業警力的迫切需求。

結訓典禮由局長陳檡文為每位結訓人員頒發結訓證書並致贈紀念品，結訓證書與科技犯罪偵查人員的刑警背心上都有一個「鯊魚結合運算晶片」的LOGO，並有「SharCker」字樣，意即優秀的偵查人員應具備「敏銳嗅覺」、「快速行動力」、「鍥而不捨」的鯊魚精神，並結合科技偵查技巧，蒐尋犯罪者的蛛絲馬跡，鞏固犯罪事證偵破刑案，提升定罪率；而「SharCker」是新北警方將「SHARK」結合「HACKER」的新創字，也就是把「鯊魚精神」與象徵對於電腦技術高度理解的「駭客」合而為一，進化成善用科技的刑事偵查人員，而「SharCker」的發音近似國語的「俠客」，期勉每位科技犯罪偵查人員都能成為心思細膩、除暴安良的現代俠警。

新北市政府警察局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，新北市刑大今天成立全國...
新北市政府警察局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，新北市刑大今天成立全國首支科偵小隊，並舉行結訓典禮，由局長陳檡文頒發結業證書。記者王長鼎／攝影
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新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人...
新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人員，藉由數位證物勘察、公開情資來源、網路封包分析等科技偵查技巧，將數位科技導入警政執法。記者王長鼎／攝影
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新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人...
新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人員，藉由數位證物勘察、公開情資來源、網路封包分析等科技偵查技巧，將數位科技導入警政執法。記者王長鼎／攝影
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新北市政府警察局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，新北市刑大今天成立全國...
新北市政府警察局採取「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，新北市刑大今天成立全國首支科偵小隊，並舉行結訓典禮，由局長陳檡文頒發結業證書。記者王長鼎／攝影
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新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人...
新北市警方發現科技偵查警力勢必成為各分局不可或缺的需求，有必要成立專業科技偵防人員，藉由數位證物勘察、公開情資來源、網路封包分析等科技偵查技巧，將數位科技導入警政執法。記者王長鼎／攝影
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新北市刑大科技犯罪偵查人員的刑警背心上都有一個「鯊魚結合運算晶片」的LOGO，並...
新北市刑大科技犯罪偵查人員的刑警背心上都有一個「鯊魚結合運算晶片」的LOGO，並有「SharCker」字樣。記者王長鼎／翻攝
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