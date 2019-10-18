失智老嫗迷途 大溪警獲報立馬尋獲
2019-10-18 11:47
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
八德區一名75歲老嫗昨日下午3點50分許，延著大溪區信義路往三峽方向行走，行經信義路719號附近時，被路過民眾發現有異狀報警，大溪分局永福派出獲報後派員處理，警員胡宇深到場後發現，老嫗特徵與稍早勤務指揮中心通報的協尋對象吻合，遂將老嫗帶回派出所休息，之後便成功聯繫到家屬，家屬再三感謝員警的協助。
大溪分局表示，羅姓老嫗當日與鄰居從八德搭往大溪的公車，鄰居途中先下車，老嫗因口語表達不清，又有重度智能障礙，於是一直坐到終點站大溪下車，獨自一人延大溪區信義路往三峽方向行走；同時，老嫗女兒發現媽媽不見外出尋找，聽聞鄰居說媽媽跟另一名鄰居搭公車去大溪。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
女兒於下午3點50分許趕到大溪分局南雅派出所報案，南雅派出所獲報後，立即通報線上警網協尋，約20分鐘後永福派出所也接獲報案，且警方到場後發現該名老嫗特徵與剛通報協尋的對象吻合，將老嫗照片以手機LINE傳至南雅派出所確認無誤後，通知家屬至派出所將老嫗帶回，家屬對警方在短時間就找到走失的媽媽表示讚許。
大溪分局呼籲，若家中有失智老人，一定要讓他攜帶愛心手鍊，及寫有家中地址及聯絡電話的字卡，長者若不幸走失，旁人可藉此聯繫到家屬。
留言