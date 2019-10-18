影／阿伯路口「亂舞」指揮交通 吞下2400元罰單

2019-10-18 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市北區崇德路與錦中街口，一名身穿深藍色上衣、光頭的吳姓男子，不明原因站在馬路中間比手畫腳，狀似跳舞又像指揮交通，一輛要左轉的黑色休旅車一度被他阻擋。警方到場將吳男帶到路旁，並勸導只有員警、義交與學校導護人員才能指揮交通，男子行徑已觸法，依《道路交通管理處罰條例》開單，吳男這場「舞」，恐吃上2400元罰單。

10月1日交通新制上路，規範執行交通勤務警察、依法令執行指揮交通人員、各級學校交通服務隊現場導護人員以外，社區保全、百貨公司保全、工地指揮人員，都不能在道路上攔阻人、車通行，最高可依法開罰6000元。

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前天上午9點多，台中市北區崇德路與錦中街路口忽然出現一名光頭男子，男子無緣由開始在馬路上左扭右擺「跳舞」，隨後又揮手示意車輛，狀似要指揮交通，搞得一輛原本要左轉的黑色休旅車直鳴喇叭、不敢前進。

台中市警局第二分局文正所獲報，警方到場先將吳男(55歲)帶到路旁，並說明新的《道路交通管理處罰條例》本月1日上路，民眾不可以任意站在馬路上指揮交通，由於吳男行為地點在馬路中間，員警依法開出1200元至2400元罰單。

吳男又稱腳受傷想要就醫，員警建議中國醫藥大學附設醫院就在對面，請吳男自行徒步到醫院就醫，才結束這場馬路驚魂紀。