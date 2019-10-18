親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

夜襲！消防員水攻彰北運動中心虎頭蜂窩

2019-10-18 11:04聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛進飛出，引起民眾關切，彰化消防局東區消防分隊日前接獲民眾報案，與業者討論後，認為蜂窩高逾6樓，且即將入冬，沒有立即危險性，決定暫不處理，但因民眾疑慮越來越大，消防分隊決定昨天深夜「夜襲」，用強力水柱將虎頭蜂窩沖毀。

東區消防分隊長白湧文說，昨天深夜11點左右，他帶領兩位著捕蜂防護衣的弟兄，到彰北運動中心執行這項去除虎頭蜂窩行動，先由警方管制人車進出，確保安全，然後動用水箱車水柱，往虎頭蜂窩射水，在強力水柱沖擊下，虎頭蜂窩迅速碎裂飛散，順利完成任務。

這個虎頭蜂窩正好長在「彰北運動中心」銜字的「彰」字上，有民眾指出在一個多月前就已發現，到最幾天越來越大，長到籃球大小，而且虎頭蜂飛來飛去，由於這裡除了運動民眾外，也鄰近學校、住家，因此有人將虎頭蜂照片po上粉絲專頁「彰化大小事」後，引來關注。

有網友認為即將入冬，虎頭蜂活動力減弱，加上虎頭蜂窩位在6樓，危害性小，入冬後即會飛離，人蜂相安無事，如果執意去破壞，反而會有風險；但也有網友認為，附近有住家、學校及運動民眾，誰能保證虎頭蜂不會螫人，如果出了事，誰能負責？

東區消防分局順應多數民眾看法，昨天深夜執行虎頭蜂窩去除行動，今天上午，民眾發現虎頭蜂窩不見了，也覺得安心許多。

彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣...
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣消防局東區分隊昨天深夜射水去除。照片／彰化東區消防分局提供
分享
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣...
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣消防局東區分隊昨天深夜射水去除。照片／彰化東區消防分局提供
分享
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣...
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣消防局東區分隊昨天深夜射水去除。記者劉明岩／攝影
分享
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣...
彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，經彰化縣消防局東區分隊昨天深夜射水去除。記者劉明岩／攝影
分享

東區
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

台中機場升級要等21年 盧秀燕：情何以堪

2019-10-18 00:10

國有地承租爭議協調成功 洪慈庸完成老農30年心願

2019-10-18 11:15

帖比倫瀑布安全設施不足 東勢處：將先設置牌示

2019-10-18 11:13

南投首座標準壘球場 明年4月完工

2019-10-18 00:01

看問題／2040台中國際機場？讓專業評估

2019-10-17 23:53

求生吸溼水壺、背包用空調 建國師生國際發明展拿獎

2019-10-17 19:33

南投縣紅香溫泉會館覓新址有譜 原鄉發展溫泉觀光

2019-10-17 19:33

中興大學創校百年紀念郵票 限量60萬套

2019-10-17 18:08

綠營批盧市府開支票賣地還款 盧秀燕：依法挹注財源

2019-10-17 17:35

韓國「榆」是卑鄙小人？中市段考酸韓 藍議員批太離譜

2019-10-17 15:28

療癒經濟夯 田尾多肉植物年產值超過1億元

2019-10-17 14:50

烏溪堤岸道路通車 提升全興工業區交通安全

2019-10-17 14:33

日月潭頂級紅茶今開始評鑑 台茶18號紅玉參賽520件

2019-10-17 12:48

恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27

台中市長盧秀燕：高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年

2019-10-17 12:24

舊手機先別丟！到這裡回收抽iPhone 11

2019-10-17 11:39

防治蟻災有新解方 集集鎮改新餌台投入防治

2019-10-17 10:14

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

2019-10-17 12:46

恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27

「囤房稅」採累進稅率？ 北市建議修法：6戶以上4.8％

2019-10-17 13:26

台中市長盧秀燕：高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年

2019-10-17 12:24

士林夜市骰子牛傳坑客 北市今晚大動作稽查開罰

2019-10-17 21:26

影／縣長要議員「閉嘴」被批 答詢過程影片全都錄

2019-10-17 21:10

第二座國民運動中心有望 竹東周邊鄉鎮逾10萬人受惠

2019-10-17 16:30

影／農民：被罵不愛台的馬英九都幫忙 蔡政府不理我們

2019-10-17 13:17

士林夜市又傳坑人？網友傻眼「2盤骰子牛600元」

2019-10-17 14:07

包機一架屏縣府給30萬 恆春機場還是等不到飛機

2019-10-17 11:19

南門中繼市場入厝湯圓發財金 排隊人龍超百米

2019-10-17 11:55

來去南庄住一晚 6項好禮免費送

2019-10-17 16:58

熊海靈主持國慶升旗喊凍蒜 高市府要開罰委辦廠商

2019-10-17 14:25

黃捷批正副市長放生高雄 李四川：請假返鄉還願

2019-10-17 14:53

被控關說 基隆議員蘇仁和特助澄清沒嗆「釘死所長」

2019-10-17 21:14

曾列「重大外逃要犯」 他投入立委選戰強調過去遭栽贓

2019-10-17 16:07

基隆千餘職缺徵才媒合率4.4成 科技公司人氣旺

2019-10-17 18:52

「跑最快國中生」王彥和拼全運金牌 獎金助母開早餐店

2019-10-17 18:52

台船基隆廠擬設潛艦產業園區 上下游增1萬個就業機會

2019-10-17 17:09

製茶廠停收冬季茶青 新竹茶農憂愁滯銷

2019-10-17 21:17

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

要用卡車載！愛心玩偶一天破百箱 家扶一周募得上萬娃娃

2019-10-18 07:47

台南藝術節9國近百場演出 新營區4場精彩節目不要錯過

2019-10-17 16:43

金門機場「空難」演習 空服員、機長首次參演

2019-10-17 18:24

舊手機先別丟！到這裡回收抽iPhone 11

2019-10-17 11:39

影／基隆中正國中3期校舍1億改建啟用 山林圍繞美校園

2019-10-17 16:08

從打工仔到上櫃公司董事長 吳柏勳今開第40家店

2019-10-17 16:07

楊梅趴趴走26日舉辦 健走可獲迪士尼正版限量馬克杯

2019-10-17 12:09

有路等於無路！台南後壁上茄苳農路中間200公尺未開通

2019-10-17 11:41

不同調？屏東藍營立委參選人 各有理想高鐵南延方案

2019-10-17 17:07

中興大學創校百年紀念郵票 限量60萬套

2019-10-17 18:08

上個月才捐一輛巴士！素味平生的阿公 每月2千資助10名監護童

2019-10-17 11:25

屏東恆春機場復航有望 業者洽談釜山─恆春包機

2019-10-17 20:15

大巨蛋容留人數需再增加怎麼辦？柯文哲被議員考倒

2019-10-17 11:18

韓國「榆」是卑鄙小人？中市段考酸韓 藍議員批太離譜

2019-10-17 15:28

最強空汙防守員來了！新竹市裝設345個空品微型感測器

2019-10-17 12:50

台中機場升級要等21年 盧秀燕：情何以堪

2019-10-18 00:10

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

影／南科史前考古舘精緻罕見 19日開幕免費參觀

2019-10-17 12:29

士林夜市牛肉傳標價不清坑客 市場處：將找消保官調查

2019-10-17 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top