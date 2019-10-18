夜襲！消防員水攻彰北運動中心虎頭蜂窩

2019-10-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化市建國東路「彰北運動中心」的「彰」字銜，最近長了個籃球大的虎頭蜂窩，虎頭蜂飛進飛出，引起民眾關切，彰化消防局東區消防分隊日前接獲民眾報案，與業者討論後，認為蜂窩高逾6樓，且即將入冬，沒有立即危險性，決定暫不處理，但因民眾疑慮越來越大，消防分隊決定昨天深夜「夜襲」，用強力水柱將虎頭蜂窩沖毀。

東區消防分隊長白湧文說，昨天深夜11點左右，他帶領兩位著捕蜂防護衣的弟兄，到彰北運動中心執行這項去除虎頭蜂窩行動，先由警方管制人車進出，確保安全，然後動用水箱車水柱，往虎頭蜂窩射水，在強力水柱沖擊下，虎頭蜂窩迅速碎裂飛散，順利完成任務。

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這個虎頭蜂窩正好長在「彰北運動中心」銜字的「彰」字上，有民眾指出在一個多月前就已發現，到最幾天越來越大，長到籃球大小，而且虎頭蜂飛來飛去，由於這裡除了運動民眾外，也鄰近學校、住家，因此有人將虎頭蜂照片po上粉絲專頁「彰化大小事」後，引來關注。

有網友認為即將入冬，虎頭蜂活動力減弱，加上虎頭蜂窩位在6樓，危害性小，入冬後即會飛離，人蜂相安無事，如果執意去破壞，反而會有風險；但也有網友認為，附近有住家、學校及運動民眾，誰能保證虎頭蜂不會螫人，如果出了事，誰能負責？