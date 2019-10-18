親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

北市立委雙帥對決 他點出吳怡農若贏蔣萬安的指標意義

揪甘心！竹北警贈反光小物 守護長者、深夜工作者安全

2019-10-18 10:01聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

揪甘心！為維護年長者及夜間工作者的用路安全，新竹縣竹北警分局準備了1000份夜間腳踏車燈等反光安全裝備，由派出所員警巡邏時發送給長輩及深夜工作者，增加他們在夜間的能見度，加強安全性。

警方表示，長者及深夜工作者常在晨間或夜間出門，天色昏暗，衣物及腳踏車能見度不足，易成為交通事故高危險群。經調查轄內從事資源回收者多為60至75歲的長輩，維護年長者行的安全，是現行防制交通事故重點工作。

警方也提醒深夜工作者應穿著顏色較明亮的衣服，隨身佩帶一些反光物品，如反光帽、反光手腕帶外，更應採取「主動式」的安全措施，提醒其他駕駛注意，如攜帶頭燈、小型手電筒、警示燈等照明器具等，以提高自身能見度，將有效降低事故的發生。

為了維護民眾安全，警方準備了反光拍拍圈、夜間腳踏車燈、LED多功能手電筒等共1000份的反光安全裝備，昨天晚間巡邏時，第一次帶著這些宣導品發送給從事資源回收、環保清潔、市場工作等深夜工作者，近期警方晚間巡邏時都會隨身攜帶宣導品，發送給有需要的民眾。

竹北分局長謝博賢也呼籲駕駛朋友，行車時請特別留意長者、夜間工作者的動向，共同維護交通安全。

新竹縣竹北警分局準備了1000份夜間腳踏車燈等反光安全裝備，由派出所員警巡邏時發...
新竹縣竹北警分局準備了1000份夜間腳踏車燈等反光安全裝備，由派出所員警巡邏時發送給長輩及深夜工作者，增加他們在夜間的能見度，加強安全性。圖／警方提供
分享
新竹縣竹北警分局準備了1000份夜間腳踏車燈等反光安全裝備，由派出所員警巡邏時發...
新竹縣竹北警分局準備了1000份夜間腳踏車燈等反光安全裝備，由派出所員警巡邏時發送給長輩及深夜工作者，增加他們在夜間的能見度，加強安全性。圖／警方提供
分享

事故資源回收
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

夜襲！消防員水攻彰北運動中心虎頭蜂窩

2019-10-18 11:04

影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

路上有輪胎…貨車摔下高架橋

2019-10-17 23:46

潛入草山行館偷竊 辯「撿檜木修房」

2019-10-17 23:44

獨睡栽進垃圾桶 九月嬰昏迷

2019-10-17 23:42

思覺失調患者 一定要盯他吃藥

2019-10-17 23:33

高雄三民二警分局民族派出所前出車禍 廂型車自撞翻車

2019-10-17 23:32

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

蘇澳籍漁船日本海火燒船 順福漁168號10船員獲救

2019-10-17 22:14

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

台北市汽車展示場地下室竄起火濃煙 火勢熄滅無人傷

2019-10-17 20:37

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

澎湖機車與遊覽車相撞 女騎士無生命跡象

2019-10-17 19:42

影／機車騎士遭擦撞輾斃 涉肇事小貨車駕駛找到了

2019-10-17 18:41

開庭手機遭張淑晶拿走 失主登門追討反被控恐嚇

2019-10-17 18:15

男子失聯多天 被發現猝死車中

2019-10-17 17:58

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

疑趁裝修水電勘查環境 淡水別墅遭竊百萬古董

2019-10-17 16:55

友人返回只見手機和酒瓶 男子疑跌落大圳警消急搜尋

2019-10-17 16:15

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

趁弟弟進洗手間無防備 哥哥持刀殺弟判刑10年

2019-10-17 16:04

影／宜蘭漁船漏油 他們奮不顧身跳港設吸油索攔截

2019-10-17 16:01

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

詐騙集團連3騙 還好女兒機警 幫老爸保住第3筆錢

2019-10-17 14:51

男子報假身分一眼被識破 原來涉3案遭通緝

2019-10-17 14:41

聯結車180度翻覆、司機意識不清 燕巢系統暫封主線道

2019-10-17 14:37

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

高雄小港火警 橡膠工廠起火

2019-10-17 14:28
看更多

熱門文章

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音

2019-10-17 14:00

被連開4槍仍衝撞警車逃逸 嫌犯在淡水落網查獲毒品

2019-10-17 11:14

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫

2019-10-17 12:43

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

大男孩與嫩妹嘿咻15次 致她懷孕引產賠1萬5000元

2019-10-17 11:53

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽

2019-10-17 22:10

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

台南帥警流利英語伸援手 惹哭菲國女移工頻致謝

2019-10-17 12:49

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46

逃家少女情人節借宿 隔天愛上對方卻控性侵

2019-10-17 19:43

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38

同居女友竟戀已婚男 怒拍兩人床上裸體影片寄男妻揭發

2019-10-18 09:23

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

挽回前女友不成 竟威脅要散布女友裸照

2019-10-17 13:06

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

你以為大車駕駛看的見你嗎？「你越靠近，危險性越高」

2019-10-17 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top