揪甘心！竹北警贈反光小物 守護長者、深夜工作者安全
2019-10-18 10:01
聯合報 記者陳斯穎
／新竹即時報導
揪甘心！為維護年長者及夜間工作者的用路安全，新竹縣竹北警分局準備了1000份夜間腳踏車燈等反光安全裝備，由派出所員警巡邏時發送給長輩及深夜工作者，增加他們在夜間的能見度，加強安全性。
警方表示，長者及深夜工作者常在晨間或夜間出門，天色昏暗，衣物及腳踏車能見度不足，易成為交通事故高危險群。經調查轄內從事資源回收者多為60至75歲的長輩，維護年長者行的安全，是現行防制交通事故重點工作。
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警方也提醒深夜工作者應穿著顏色較明亮的衣服，隨身佩帶一些反光物品，如反光帽、反光手腕帶外，更應採取「主動式」的安全措施，提醒其他駕駛注意，如攜帶頭燈、小型手電筒、警示燈等照明器具等，以提高自身能見度，將有效降低事故的發生。
為了維護民眾安全，警方準備了反光拍拍圈、夜間腳踏車燈、LED多功能手電筒等共1000份的反光安全裝備，昨天晚間巡邏時，第一次帶著這些宣導品發送給從事資源回收、環保清潔、市場工作等深夜工作者，近期警方晚間巡邏時都會隨身攜帶宣導品，發送給有需要的民眾。
竹北分局長謝博賢也呼籲駕駛朋友，行車時請特別留意長者、夜間工作者的動向，共同維護交通安全。
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