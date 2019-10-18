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影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24聯合報 記者林保光／即時報導

高雄市新興區享溫馨KTV今天清晨發生酒客糾紛，3名男子與1名打扮男性化的王姓女子衝突，3男不識對方是女子，拿店前木椅、垃圾桶涉嫌圍毆王女成傷。警方快打部隊趕抵，打人的男子仍不斷叫囂，員警立即以優勢警力逮捕3男子，將受傷的王女送醫急救，暫無生命危險。全案由警方依殺人未遂、毀損罪嫌查辦。

據了解，今天清晨6點20分許，劉姓（27歲）、羅姓（21歲）和龔姓（27歲）等3名男子，酒後到高雄市新興區五福二路享溫馨KTV準備續攤，在KTV店門口，遇王姓女子（31歲）和朋友酒後正要離去，雙方互看，王女以台語向劉等人嗆聲「看三小」，劉等人與她發生口角，引發衝突。

因王女打扮男性化，劉姓男子等人在衝突中，不知道王是女子，拿起店前木椅、垃圾桶圍打王女，高雄市警新興分局接獲報案，出動快打部隊趕去制止，王女當時已被打趴，頭部流血。警方立即找救護車，將王女送往大同醫院急救。員警說，他們一開始也不知道被打的人是女性，到醫院後，才知王女性別。

警方在KTV店門口制止劉姓男子等人，但劉仍持續叫囂，新興警分局偵查隊長林宗賢立即號令抓人，但劉身材壯碩，員警以優勢警力壓制他，其中有員警噴辣椒水，不慎辣椒水回噴，痛苦萬分。警方逮捕劉姓男子等3人後，劉等3人稱不知道對方是女的。全案由警方依殺人未遂、毀損罪嫌查辦。

警方詢問店家時，1名員警（左）因遭辣椒水回噴，仍然相當痛苦。記者林保光／翻攝
警方詢問店家時，1名員警（左）因遭辣椒水回噴，仍然相當痛苦。記者林保光／翻攝
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高雄市警方以優勢警力壓制對警叫囂的男子。記者林保光／翻攝
高雄市警方以優勢警力壓制對警叫囂的男子。記者林保光／翻攝
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KTV高雄市
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