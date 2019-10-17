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獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

一時的疏忽，造成一輩子的傷痛。一名家長日前將9個月大男嬰獨留在臥房，原以為男嬰熟睡不會翻身，不料男嬰竟不明原因「倒栽蔥」摔落擺放在床緣，高約40公分的垃圾桶，導致自身體重重壓頸部；等1小時後家長發現將他救起，男嬰已臉色發青失去生命跡象，到院急救後雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數僅3分。雖然家長哭喊自責，但警方仍要釐清整起事件是否涉及過失致重傷害等責任。

消防局指出，日前接獲民眾報案，一名9個月大，高70公分、重8公斤的男嬰跌落床緣垃圾桶，救護人員趕抵，發現男嬰已失去呼吸脈搏，且膚色鐵青，立刻進行生命徵象監測，執行12分鐘CPR、甦醒球給氧、徒手搬運、將其送醫，於到院恢復呼吸心跳，但昏迷指數僅3分，目前仍在醫院觀察。

據指出，男嬰是整個身體呈倒立狀塞進垃圾桶，圓形垃圾桶體積不大，裡面垃圾不多；但男嬰僅高70公分，摔進40公分的垃圾桶，很可能導致全身重量重壓頸部，加上桶內空間狹小，空氣稀少又無法行動，才導致呼吸困難。

社政單位調查，男嬰的家庭狀況正常，是該對夫妻第一個孩子，這起意外讓夫妻倆十分自責；雖然男嬰經急救恢復呼吸心跳，但得知昏迷指數僅3分，瞬間淚崩，不斷哭喊「怎麼會這樣」，同時，夫妻也無法接受簽屬放棄治療同意書，只能祈禱奇蹟發生，之後社政單位將提供強制性親職教育及心理諮商輔導等服務處遇。

新竹馬偕醫院新生兒科主任宋聿翔指出，嬰兒十分脆弱，需要悉心照顧，被大人壓住、蓋棉被窒息、高度墜落、嬰兒床意外都是常見危險，新手父母要留意；大多數嬰兒都是四至六個月骨骼與肌肉會逐漸成熟，開始會翻身，但剛會翻身時，有可能會變成趴睡姿勢，卻沒力氣翻回來，造成嬰兒臉部朝下，導致呼吸困難，進而引發意外猝死。

宋聿翔建議，父母和嬰兒應該分開來睡，讓嬰兒就單獨睡在嬰兒床，切記要避免由父母懷抱睡，以避免發生被父母壓住，或意外翻身成趴睡姿勢導致窒息猝死的憾事。

宋聿翔提醒，嬰兒一定要有自己的嬰兒床，就算是雙胞胎、三胞胎也不例外，床內應該保持淨空，避免過多的衣被、玩具遮擋到嬰兒的口鼻，包括枕頭都屬危險物品；選擇嬰兒床墊時，應挑選堅固完整的床墊，不宜使用棉被充當床墊，以免棉被產生的皺摺進而引發悶住嬰兒口鼻。冬天時應以開暖氣為主，少給嬰兒蓋後重棉被，才可避免蓋住嬰兒面部，也盡量別給嬰兒配戴平安符或項鍊，這些都容易纏繞頸部導致呼吸困難。

一名家長日前將9個月大熟睡的男嬰獨留在臥房，男嬰竟不明原因「倒栽蔥」摔落擺放在床...
一名家長日前將9個月大熟睡的男嬰獨留在臥房，男嬰竟不明原因「倒栽蔥」摔落擺放在床緣，高約40公分的垃圾桶，失去生命跡象。示意圖／記者王駿杰攝影
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嬰兒夫妻
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