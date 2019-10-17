獨睡栽進垃圾桶 九月嬰昏迷

2019-10-17 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



新竹市消防局日前接獲民眾報案，有男嬰跌落垃圾桶昏迷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹一名家長日前將九個月大熟睡的男嬰獨留在臥房，一小時再回房卻發現孩子以「倒栽蔥」方式掉落床邊垃圾桶，臉色發青失去生命跡象，緊急送醫急救雖恢復呼吸心跳，但仍深陷昏迷，家長自責哭喊「怎麼會這樣」。

據悉，男嬰是夫妻的第一個孩子，這起意外讓夫妻倆十分自責，當得知孩子昏迷指數僅三分，瞬間淚崩，不斷哭喊「怎麼會這樣」。

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夫妻無法接受簽署放棄治療同意書，祈禱奇蹟發生。警方將進一步釐清家長是否涉過失致重傷害等責任。

新竹市消防局日前接獲民眾報案，有名九個月大、八公斤重的男嬰跌落垃圾桶，救護人員趕抵發現男嬰已失去呼吸脈搏，執行十二分鐘ＣＰＲ並緊急送醫。男嬰到院前恢復呼吸心跳，但目前仍昏迷、住院觀察。

據指出，男嬰整個身體呈倒立狀掉落垃圾桶，四十公分高的圓形垃圾桶裡面垃圾雖不多，但七十公分高的男嬰摔進桶內，可能因全身重量重壓頸部，加上桶內空間狹小，導致男嬰呼吸困難。

新竹馬偕醫院新生兒科主任宋聿翔指出，嬰兒被大人壓住、蓋棉被窒息、高處墜落、嬰兒床意外都是常見危險，新手父母要留意。

宋聿翔指出，大多數嬰兒都是四至六個月骨骼與肌肉會逐漸成熟，開始會翻身，剛會翻身時可能變成趴睡姿勢，若沒力氣翻回來會造成嬰兒臉部朝下、呼吸困難，家長沒注意就會意外猝死。

宋聿翔建議，父母最好讓嬰兒單獨睡在嬰兒床，避免由父母懷抱睡。