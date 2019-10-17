潛入草山行館偷竊 辯「撿檜木修房」

2019-10-17 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北報導



曹男涉嫌偷草山行館梁柱。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

六十二歲曹姓男子日前潛入陽明山上草山行館內，企圖搬走侍衛房內的檜木梁柱和木板，打算用來修繕自家房屋，搬運過程遭人發現報案，當場棄木逃逸，全案依竊盜罪嫌送辦。

草山行館在蔣中正辭世後久無人居，直到二○○二年，台北市古蹟暨歷史建築審查委員會決議為歷史建築，由北市文化局規畫為藝文場域。二○○七年主行館曾因祝融付之一炬，後來還以日式建築工法修復，重新對外營運。不過，主行館周邊的附屬建築物，曾是隨扈侍衛的房舍，原本未整理修繕開放，前陣子北市文化局因例行性維修，整理周邊雜草、打開鐵門。

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住在附近、曾從事園藝工作的曹姓男子，本月五日深夜進入，涉嫌偷走侍衛房內四塊檜木木材，由於價值不菲，搬運過程中遭民眾發現報案。

曹到案後辯稱，不知該處是草山行館範圍，以為是荒廢的廢墟，進屋看見梁柱和木板掉下來，都是「撿來的」，打算用來修繕自己的房屋。

不過原有的日式建築以榫接建造，曹入屋後疑用蠻力扳開竊走木材，搬運過程中遭人發現，他在案發地點五十公尺外的廢棄房屋丟棄檜木，警方偵詢後依竊盜罪嫌函送士林地檢署。