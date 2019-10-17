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思覺失調患者 一定要盯他吃藥

2019-10-17 23:33聯合報 記者蔡容喬／高雄報導

高雄小港昨近中午時發生弒母悲劇。記者邱奕能／攝影
高雄小港昨近中午時發生弒母悲劇。記者邱奕能／攝影
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高雄小港發生思覺失調症李姓男子殺母事件，衛生局社區心理衛生中心多年前就安排每月訪視關懷，也規律回診治療，但今年五月起他跟母親衝突不斷，甚至發生家暴，原本幾周前安排今天要去做家庭訪視，沒想到悲劇提前一天發生，訪視人員得知後相當錯愕。

高雄榮總精神部主任陸悌表示，思覺失調症患者腦部本就缺乏穩定情緒的多巴胺，規律服藥是控制病情最重要的關鍵，思覺失調症患者家屬，要將「盯吃藥」列為最高原則，必要時可以讓患者施打長效性針劑取代服藥。

若個案病情已嚴重到發生家暴，家人上法庭也要據實以告而非「護短」，才能確保個案接受適當且固定的醫療，並在傷人或自傷時，立即強制住院。

阮綜合醫院身心內科主治醫師林奕萱強調，與思覺失調症家人相處，避免批評、貶低的言語是最基本，有時家人的關心和關愛不一定被患者接受，如果真的不適合住在一起，思覺失調症患者也能獨立生活，反能緩和緊張關係。

患者思覺失調症衛生局
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