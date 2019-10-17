影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命
2019-10-17 22:42
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
宜蘭市環市東路與黎明路336巷口今晚6點25分發生死亡車禍。38歲宜蘭高商盧姓教官剛下課，騎機車要回冬山郷住家的途中，在路口與59歲李姓男子駕駛的轎車發生車禍，盧姓教官重傷、送醫不治，李男酒測值為零，肇事原因有進一步調查與釐清。
宜蘭高商校長黃進雄難過地說，盧教官熱心，認真負責，很照顧與關懷學生，平時很早到校，下班時間晚，發生意外令人非常難過與不捨，學校已協助處理相關後事。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方初步調查，車禍前，李姓男子駕駛轎車，由南往北方向行駛，沿宜蘭市環市東路左轉黎明3路336巷，盧姓教官當時則是騎機車沿環市東路由北往南行，在路口車禍，撞擊力道猛烈，盧姓教官受傷，送醫急救後不治。
留言