蘇澳籍漁船日本海火燒船 順福漁168號10船員獲救
2019-10-17 22:14
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
國搜中心今晚獲報，10月16日下午2時18分接獲漁業署通報，蘇澳籍漁船「順福漁168號」自10月14日12時後失聯，船上有10名船員，包括1名台籍及9名印尼籍船員。
15日凌晨4時34分(台灣時間)該船最後VMS船位為日本橫濱港東方約1045浬，屬於日本搜救責任區範圍，日本海上保安廳定翼機於16日下午已出動1架次空中搜尋未發現。
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日方搜救人員今天上午10時20分由東京羽田機場起飛空搜，距VMS船位東方34浬發現火燒船船骸，但在附近海域未發現救生筏及生還者。
今天晚上8時40分傳來好消息，日本交流協會告知日本海上保安廳二管區通知，在船難發生地點附近的貨輪BOW SPRING，發現救生筏並已平安救起蘇澳籍漁船「順福漁168號」10人，將航向日本橫濱港。
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