影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫
2019-10-17 21:22
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市警局交通隊劉姓警員今晚駕駛警車，從光明路左轉自治北街要趕往事故現場時，對向直行的許姓騎士閃避不及，機車在路口撞上警車右前車頭後倒地，許男受傷送醫，無生命危險，車禍原因及責任歸屬由警方調查中。
許男（53歲）今晚8點多騎機車沿光明路往市區方向行駛，綠燈直行通過自治北街口時，劉員駕駛警車從對向光明路左轉自治北街時，兩車發生車禍。
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一名與許男同向的騎士說，他騎車要通過路口時，察覺對面警車好像要左轉，就減速把車停下，但許好像沒注意到警車要左轉繼續直行，警車駕駛也可能以為許也會停車讓行，加速左轉，結果就撞上了。
劉員經警方實施酒測，酒測值為零。許男被送往基隆長庚醫院急救，醫師檢查發現他的左手骨折，右腳有擦挫傷，生命跡象穩定，安排住院治療。
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