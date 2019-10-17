台北市汽車展示場地下室竄起火濃煙 火勢熄滅無人傷

2019-10-17 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



台北市文山區羅斯福路五段一間汽車展示間地下室，1晚間7點40分左右突然冒出濃濃火煙、目擊民眾嚇得驚慌打119求救，目前台北市消防局已出動13輛水箱車、2輛雲梯車、救護車及57名警消趕赴現場灌救。至於有無人員受傷受困仍待警消人員到場灌救清查。