男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓
2019-10-17 20:29
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市曹姓男子今晚駕駛才買2天的二手車，行經義五路時疑機械故障，衝進基隆市警局交通隊騎樓，撞上門柱才停下。一度有人以為是被開罰單的人不爽，衝撞洩憤。警方對曹男進行酒測，酒測值為0，肇事原因待警方調查。
曹姓男子今晚要去衛生福利部基隆醫院探望生病的奶奶，開車從信二路右轉義五路尋找車位時，突然覺得煞車怪怪的。他說，如果繼續往前直衝是信一路口很危險，索性經過交通隊門口時，把方向盤打向左方衝進騎樓，撞上門柱後停下。因為衝撞力道大，發出巨大聲響，曹車車頭受損，車牌掉落。
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員警聽到巨響前往查看，曹男下車後表示，因為煞車失靈才會失控，他跟警察沒有恩怨。
據了解，30多歲曹男剛買中古車，疑對轎車性能還不太熟悉，也可能是機械故障，才會失控衝撞交通隊大門。這起車禍造成交通隊門柱受損，無人受傷。車行人員接到曹男通知後，也派人到場協助善後。
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