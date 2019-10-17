澎湖機車與遊覽車相撞 女騎士無生命跡象

2019-10-17 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



澎湖馬公市區今下午發生一起遊覽車與機車相撞事故，31歲郭姓女遊客騎乘機車，連人帶車遭捲入遊覽車底，澎湖縣消防局在下午4點57分獲報後，出動消防車及救護車趕抵現場，並在下午5點9分緊急將郭女從車底拖出，但已無生命跡象，緊急送往三軍總醫院澎湖分院急救中，肇事原因正由警方調查處理。

澎湖縣消防局表示，車禍事故發生地點在馬公市阿娟小吃部前，救護人員到場時，發現機車卡在遊覽車輪下，已支解破碎，郭女則呈現呼吸、心跳停止狀態，救護人員趕緊脫除安全帽，並固定頭部，以長背板固定後搬運上救護車，途中持續施行CPR急救。

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