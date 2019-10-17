男子失聯多天 被發現猝死車中
2019-10-17 17:58
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防局雙福分隊今天下午3點接獲報案，高雄63歲黃姓男子已失聯多天，家屬到中正大學附近的租屋處找尋，卻發現黃男倒臥在副駕駛座車內，家屬呼叫無回應後破窗，救護人員到場後，發現已明顯死亡，現場無遺書，車窗緊閉，警方初步研判無他殺可能，詳細死因待明天檢警相驗後確認。
媳婦表示，公公從14日到嘉義工作之後就失聯，因為他身體本來就不好，有C肝病史，曾勸他暫時休息不要工作，但不聽勸，這次失聯太多天，家人擔心他是不是發生什麼事情，才從高雄上來嘉義，向警方報案之後查到公公的車，卻沒想到他已經在車上失去呼吸心跳。
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工地吳姓主任表示，他們的工人上班統一從租屋處搭車過去，黃男只有回高雄會開車，15日早上10點原本要載黃男到工地上班，沒想到他卻突然吐血絲，原本勸黃男在租屋處先休息一天，但他表示無恙，當天下午2、3點再打電話就聯繫不上人了，這幾天工地的人也一直在找他，原本以為他暫時回高雄，沒想到卻在租屋處外的車上死亡。
吳姓主任表示，黃姓死者是製作發電機加熱鍋爐的資深大前輩，兩人已共事4年多，目前在嘉義民雄嘉惠電廠工作，因為黃男平時不喝酒，也定時吃藥，不知為何會突然發生這種事。
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