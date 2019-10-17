親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56聯合報 記者江良誠／南投即時報導

真是千鈞一髮！南投世界茶博博覽會人潮絡繹不絕，今天上午10點半一名中年女子開車到茶博前的管制點前下車，轎車卻在無人的狀況下加速往前衝向人群，後座的女乘客和駕駛發現不對，想要趕緊制止，卻擋不住還摔倒，幸好中興警分局巡佐楊舜發眼明手快，衝上駕駛座趕緊踩煞車，轎車才沒撞上人群，化解公安危機。

警方調查，楊舜發今天上午在南投世界茶業博覽會場中興郵局前交通崗勤務，負責人潮及車潮疏導管制工作，於10時33分突有一輛轎車停在管制點前，女駕駛下車走往茶博疑似要詢問事情。但原本靜止的轎車竟然開始加速往前衝。

後座的女乘客見狀，趕緊開門下車卻摔倒，女駕駛聽到驚呼聲發現車子往人群衝去，也趕緊衝回車旁，想要上駕駛座，卻因為情況緊急連車門都無法打開。

幸好，楊舜發眼明手快，一手拉住駕駛座手把打開車門，跳上駕駛座踩煞車，轎車才停住，沒有撞傷人權，讓在場人都虛驚一場。警方表示，女駕駛因為臨時下車，沒將變速器打到P檔，手煞車又沒拉緊，車子維持在D檔，手煞車逐漸鬆脫，才會在無人的狀況下往前衝，

幸好楊舜發見狀機警「迅」入駕駛座緊急反應，即時化解危機，幸未造成憾事。 中興警分局長張明盛提醒民眾駕車應認知車輛操控，並遵守交通安全規則，專注駕駛，有效降低危機發生機率。

南投世界茶葉博覽會今天一輛無人的轎車突然加速往前衝往人群，還好警察眼明手快跳上駕...
南投世界茶葉博覽會今天一輛無人的轎車突然加速往前衝往人群，還好警察眼明手快跳上駕駛座及時煞車，才沒釀成意外。圖／中興警分局提供
分享
南投世界茶葉博覽會今天一輛轎車停放不當，無人的轎車突然加速往前衝往人群，還好警察...
南投世界茶葉博覽會今天一輛轎車停放不當，無人的轎車突然加速往前衝往人群，還好警察眼明手快跳上駕駛座及時煞車，才沒釀成意外。圖／中興警分局提供
分享

公安郵局
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

影／逆倫弒母 死者今年已至少聲請保護令5次

2019-10-17 17:42

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

疑趁裝修水電勘查環境 淡水別墅遭竊百萬古董

2019-10-17 16:55

熱門文章

資優生孫女今天段考 阿嬤接放學雙雙命喪輪下

2019-10-16 18:54

影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08

獨／潤寅案驚爆水果盒藏金行賄 北檢押三人

2019-10-17 06:53

熊貓外送驚呆 目睹警破門攻堅 「我不敢送」

2019-10-16 23:45

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top