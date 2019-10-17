影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



真是千鈞一髮！南投世界茶博博覽會人潮絡繹不絕，今天上午10點半一名中年女子開車到茶博前的管制點前下車，轎車卻在無人的狀況下加速往前衝向人群，後座的女乘客和駕駛發現不對，想要趕緊制止，卻擋不住還摔倒，幸好中興警分局巡佐楊舜發眼明手快，衝上駕駛座趕緊踩煞車，轎車才沒撞上人群，化解公安危機。

警方調查，楊舜發今天上午在南投世界茶業博覽會場中興郵局前交通崗勤務，負責人潮及車潮疏導管制工作，於10時33分突有一輛轎車停在管制點前，女駕駛下車走往茶博疑似要詢問事情。但原本靜止的轎車竟然開始加速往前衝。

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後座的女乘客見狀，趕緊開門下車卻摔倒，女駕駛聽到驚呼聲發現車子往人群衝去，也趕緊衝回車旁，想要上駕駛座，卻因為情況緊急連車門都無法打開。

幸好，楊舜發眼明手快，一手拉住駕駛座手把打開車門，跳上駕駛座踩煞車，轎車才停住，沒有撞傷人權，讓在場人都虛驚一場。警方表示，女駕駛因為臨時下車，沒將變速器打到P檔，手煞車又沒拉緊，車子維持在D檔，手煞車逐漸鬆脫，才會在無人的狀況下往前衝，