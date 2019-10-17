影／逆倫弒母 死者今年已至少聲請保護令5次
2019-10-17 17:42
聯合報 記者邱奕能
、林保光
／即時報導
高雄逆倫弒母案，遭兒子殺害的陳姓婦人，已因涉案的兒子李姓男子多次言語暴力，透過警方向法院聲請保護令。最近一次是在1周前，陳婦再聲請保護令，但保護令都尚未核下，陳婦即遭不測。
據了解，李姓男子去年在家裡大罵母親，讓母親飽受威脅，認為遭他恐嚇，就聲請保護令，將他驅出家家，李姓男子因此曾搬離，後來在保護令過期後才又搬回。
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今年5月，李姓男子再度對母親有言語上的暴力，但沒肢體暴力，母親仍透過警方聲請保護令。據悉，李母聲請的保護令，是通常保護令，不是緊急保護令，所以法院才還沒核發出保護令。
事後，李母再因這個兒子一再對她言語恐嚇，甚至晚上還在家敲敲打打，不讓母親入睡，李母曾再聲請過5次保護令，但是，涉案的李姓男子一接受警方詢問，又「辯才無礙」，講得頭頭是道，可是，李母曾反映，他回家後「就變個樣」。
上周李母才又再聲請保護令，因沒受傷，又認為無立即上危險，再度聲請通常保護令，不料，保護令還沒核發，就遭遇不測。
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