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影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市太平區長億六街222號附近，下午發生一輛小貨車要超車，卻疑因車尾擦撞另輛機車，造成機車騎士彈到對向車道，遭對向小貨車輾斃的事故

據了解，最先擦撞機車的小貨車已逃逸，警方已調閱監視器追查中，並釐清肇事原因，另亦將輾過騎士的小貨車駕駛帶回訊問並通知死者家屬。

台中市太平區長億六街222號附近，下午發生一輛小貨車要超車，卻疑因車尾擦撞另輛機...
台中市太平區長億六街222號附近，下午發生一輛小貨車要超車，卻疑因車尾擦撞另輛機車，造成機車騎士彈到對向車道，遭對向小貨車輾斃的事故。圖/民眾提供
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事故機車騎士台中市
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