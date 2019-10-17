影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極
2019-10-17 17:11
聯合報 記者邱奕能
、林保光
／即時報導
高雄疑患思覺失調的李姓男子涉嫌弒母後，親友紛紛趕到他家瞭解狀況，他父親聞訊趕回家，掩臉哭泣說不出話，不敢相信這件逆倫事件就發生在自家屋內。
據李家親友瞭解，涉嫌殺害母親的李姓男子，曾因打過母親，經家人聲請保護令，但他仍然都住在家裡。
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李姓男子的舅舅說，這個囝仔對法令很清楚，就算長輩對他如何，他就要告人，就連小舅也因為被他告還在走法院。李舅說，這個囝仔「有暴力」，曾對阿公動手，他曾要妹妹注意安全。
「這個囝仔其實是很好」李的乾阿姨說，這小孩精神狀況不一定，如果發作，才可能幻想，平常不會怎麼樣。
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