疑趁裝修水電勘查環境 淡水別墅遭竊百萬古董

2019-10-17 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市淡水頂田寮地區1處屋齡37年的透天別墅，上個月4日遭竊一批骨董家具、茶壺等收藏品，4天後鄰居發現深夜又有可疑人車出現在被害人家門前，懷疑竊嫌又來光顧，便立刻報警，但員警卻疑似迷路。今天被害人出面批評偵辦進度緩慢，警方則表示已經鎖定對象，正蒐集資料準備聲請拘票逮人。

據了解，58歲陳姓屋主喜好收藏木雕等骨董藝品，平日並未居住於此，通常周末才會返回。9月7日他發現被闖空門，失竊價值90餘萬元的骨董家具、茶壺、雕像及普洱茶磚等物，警方受理報案查出是4日遭竊，竊賊為水電工人，日前曾在附近裝修，伺機觀察環境犯案。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳姓屋主抱怨，上個月8日凌晨3時左右，鄰居因為狗吠發現可疑人車出現在被害人家門前，立刻打110報案，但警方巡邏車4度經過社區入口卻未開進去，錯失抓賊機會。

轄區興仁派出所員警則表示，當時報案人提供地址，卻沒敘明社區名稱，由於山區住家地址難找，因此多花了一些時間在山區巡察，過程有遇到報案人描述的2輛可疑轎車，亦先後攔查，並未發現車上有贓物，更無法證明是竊嫌，因此抄登2名駕駛人身分資料，便放行。