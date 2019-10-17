高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



高雄市小港區發生疑患有思覺失調症男子殺母案件，衛生局社區心理衛生中心表示，該個案自96年起就由公衛護士每月訪視關懷，也有規律回診，但今年5月起他跟母親衝突不斷，原本幾周前就安排明天要去個案家做家庭訪視，沒想到悲劇提前一天發生，訪視員得知後相當錯愕。

該名男子今天上午11點多從住處打電話報警，表示自己殺死母親，警方獲報後趕往男子家中，在2樓臥室發現他母親胸部中刀，並已死亡一段時間。

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衛生局心衛中心說，男子原本狀況還算穩定，直到今年5月間因為與母親發生一些衝突，母親也因此出現情緒不穩情況，轉由社會安全網的心衛社工密集關心。