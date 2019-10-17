潭子男子走失到和平武陵 高山居民員警協尋人情濃

2019-10-17 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市和平區武陵農場度假村內昨晚有林姓男子（61年次）獨自在度假村大廳徘徊許久，服務人員上前關心詢問，林男不發一語，直到主管出面關懷，提供食物及飲水，林男才回神，但卻無法表達任何意思，警方獲報前往處理，幫助林男聯繫山下的家人連夜上山團聚。

這段期間，梨山丶武陵地區在地居民透過群組到處幫忙協詢，山上滿滿人情味。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

和平警分局勝光派出所副所長陳漢逢、警員張正煜獲報趕往度假村，林男無法表達身分及住處，警方發現林男身上掛有吊牌，內裝有相關證件及名片，委由戶籍地管轄派出所聯繫林男家屬。

林男被帶到派出所，雖無法言語表達，但臉上不時露出微笑，似乎對員警的積極與熱心有感。

黃男的兒子從潭子連夜開幾個小時的山路，深夜12點抵達接近宜蘭縣交界處的勝光派出所和父親開心團聚。