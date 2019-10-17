新北校園巡迴法律劇場 網路直播結合有獎徵答

2019-10-17 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，即日起至10月24日，上少輔會臉書粉絲專頁關注此次法律劇場的直播，並留言回答公告的有獎徵答題目，就有機會獲得便利商店禮券，名額有限，歡迎民眾把握機會搶答。

新北市警局少年隊與新北市政府少年輔導委員會今天邀請如果兒童劇團在新店區文山國中演出，以青少年最常接觸的網路通訊軟體為素材，反映現實生活中容易誤觸法網的情形，也教學生們如何保護自己，達到犯罪預防的效果。

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越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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少年隊長蔡宜學表示，新北市警局自104年起與新北市少輔會每年邀請優質的劇團至新北市20所國高中巡迴演出，除了結合時事及有趣的梗，也傳達了反毒、反暴力等犯罪預防法律議題，讓師生透過看劇學知識，學會保護自己避免誤觸法網。