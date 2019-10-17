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新北校園巡迴法律劇場 網路直播結合有獎徵答

2019-10-17 16:11聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局校園巡迴法律劇場網路直播抽獎活動今天正式起跑，即日起至10月24日，上少輔會臉書粉絲專頁關注此次法律劇場的直播，並留言回答公告的有獎徵答題目，就有機會獲得便利商店禮券，名額有限，歡迎民眾把握機會搶答。

新北市警局少年隊與新北市政府少年輔導委員會今天邀請如果兒童劇團在新店區文山國中演出，以青少年最常接觸的網路通訊軟體為素材，反映現實生活中容易誤觸法網的情形，也教學生們如何保護自己，達到犯罪預防的效果。

少年隊長蔡宜學表示，新北市警局自104年起與新北市少輔會每年邀請優質的劇團至新北市20所國高中巡迴演出，除了結合時事及有趣的梗，也傳達了反毒、反暴力等犯罪預防法律議題，讓師生透過看劇學知識，學會保護自己避免誤觸法網。

蔡宜學表示，此次活動也結合了少輔會臉書粉絲專頁，同步直播劇團的演出，民眾只要看劇留言回答有獎徵答題目，就有機會抽中便利商店禮券。

新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，少年隊與新北市少輔會今...
新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，少年隊與新北市少輔會今天邀請如果兒童劇團在新店區文山國中演出，以青少年最常接觸的網路通訊軟體為素材，反映現實生活中容易誤觸法網的情形，也教學生們如何保護自己，達到犯罪預防的效果。圖／警方提供
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新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，少年隊與新北市少輔會今...
新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，少年隊與新北市少輔會今天邀請如果兒童劇團在新店區文山國中演出，以青少年最常接觸的網路通訊軟體為素材，反映現實生活中容易誤觸法網的情形，也教學生們如何保護自己，達到犯罪預防的效果。圖／警方提供
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新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，少年隊與新北市少輔會今天邀請如果兒童劇團在新店區文山國中演出，以青少年最常接觸的網路通訊軟體為素材，反映現實生活中容易誤觸法網的情形，也教學生們如何保護自己，達到犯罪預防的效果。圖／警方提供
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新北市警局校園巡迴法律劇場暨網路直播抽獎活動今天正式起跑，少年隊與新北市少輔會今天邀請如果兒童劇團在新店區文山國中演出，以青少年最常接觸的網路通訊軟體為素材，反映現實生活中容易誤觸法網的情形，也教學生們如何保護自己，達到犯罪預防的效果。圖／警方提供
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