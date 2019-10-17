影／宜蘭漁船漏油 他們奮不顧身跳港設吸油索攔截
2019-10-17 16:01
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
宜蘭縣頭城鎮大溪漁港內，今天浮現油汙，海巡署執勤人員為搶時效，阻止油汙擴散，縱身跳港，游泳布設吸油棉索攔截，奮不顧身執勤，旁人看了也不禁動容「喔、喔」，大讚「環保急先鋒！」
海巡署北部分署第一岸巡隊指出，今天（17日）上午9點許，勤務人員在頭城鎮大溪漁港港區發現油汙，為爭取處置時效，防止油汙染擴散，海巡人員立即備妥除汙裝備，緊急跳入港區水域，一邊游泳一邊布設吸油棉索。
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經查，油汙疑似是一艘漁船因受損，船體漏油，設置吸油棉索同時，要求船主緊急修堵船體漏油處，並通報宜蘭縣政府共同處置。
海巡署指出，此案為大溪漁港近2個月內所發生第2起港區油汙染案件，所幸海巡人員及宜蘭縣政府均能第一時間緊急應處，維護漁港乾淨，海巡大溪漁港安檢所勤務人員主動察覺港區水域漂散油汙，立即處理，也提醒民眾，若在岸際、港口發現相關汙染案件，可撥打「118」免付費報案專線，海巡人員將即時前往處置。
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