影／中年男性陷愛情詐騙老梗 警方一語突破盲腸

2019-10-17 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



54歲陳姓男子於交友軟體結識1名女網友，雙方數月來並以LINE軟體保持互動聯繫，且以男女朋友相稱，近期女方介紹陳男一個境外投資公司並要陳男一起投資，陳男今天12時許欲匯款新台幣2萬5千元至該公司帳戶作為海外投資基金，經銀行行員察覺有異，提醒陳男疑似遭到詐騙，但陳男仍深信不疑，直到警方到場不斷勸說，陳男才打消匯款念頭，取消手續離開銀行。

竹北警分局今天中午12時許接獲中國信託銀行通報「疑似有男子遭到詐騙」後，三民派出所警員施宥同、陳聖致到場了解，發現陳男子趁公司午休時間出外匯款，且擔心來不及匯款，還一邊吃便當一邊進行匯款，警方在陳男同意下，檢視陳男與女網友的LINE對話紀錄，發現女網友的圖片是網路下載的美女圖。

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員警接續詢問陳男，雙方認識多久了，陳男都回答不出來，員警認為陳男恐遭詐騙，並不斷以「這些美女圖網路上抓就有了」、「你連見過面都沒有就要匯錢給她?」、「一開始小額後來就會變多」等語勸導陳男，陳男才取消手續離開銀行。