北市婦住家附近機房輕生 留遺書「已無法陪孫子長大」
2019-10-17 15:32
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
北市68歲張姓婦人一周前失蹤，今天早上9點多，被發現倒臥住家附近一棟大樓頂樓機房，全身僵硬身亡；由於張婦失蹤前曾留下遺書，警方初判輕生。
警方調查，張婦本月10日離家出走，被家人通報失蹤人口，調閱監視器發現，她數日後徒步走到中山區合江街一棟開放式大樓頂樓機房，接著就未再出現。
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警消今早獲報到場，見張婦明顯死亡，一旁留有圍巾、藥袋及酒瓶；由於圍巾未有使用跡象，研判她服用藥物又大量飲酒，身體不堪負荷身亡。
家屬到場指認大體時，痛哭的說張婦患有精神疾病，失蹤前就在房間內留下遺書，內容提及「希望兒子好好照顧孫子，自己已沒辦法陪孫子長大」。
警方已報請檢察官相驗大體，釐清死因。
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