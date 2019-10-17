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海巡東部分署「客船救援」實兵演練

2019-10-17 15:08聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

台東交通客船今年5月來陸續發生3起於港區及海上機械故障等事件，海巡署東部分署與交通部東部航務中心及10個機關單位，今天下午2點在台東海濱公園國際地標處進行「離島客船發生故障救援」實兵演練，驗證客輪海難應變機制。

演練項目包括模擬船艙失火後，進行「海難事故通報與成立緊急應變小組」、「乘客逃生及安置」及「海洋油汙染處置」等，更首度真實操演由客船施放救生筏進行救援以及實際演練後續傷檢分類救援機制流程，海、空聯合救援，過程逼真。

另現場也有「CPR教學」、「救生救難裝備介紹」等互動式項目，並以行動劇方式演譯近年來救生救難案例狀況及海巡官兵實際執行岸際勸導狀況處理，藉由實際操作提升防溺觀念，也讓民眾了解海巡署平時工作內容。

海巡署東部分署今天在台東海濱公園國際地標處進行「離島客船發生故障救援」實兵演練，...
海巡署東部分署今天在台東海濱公園國際地標處進行「離島客船發生故障救援」實兵演練，海、空聯合救援，過程逼真。記者尤聰光／翻攝
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海巡署台東事故
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