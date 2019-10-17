海巡東部分署「客船救援」實兵演練
2019-10-17 15:08
聯合報 記者尤聰光
／台東即時報導
台東交通客船今年5月來陸續發生3起於港區及海上機械故障等事件，海巡署東部分署與交通部東部航務中心及10個機關單位，今天下午2點在台東海濱公園國際地標處進行「離島客船發生故障救援」實兵演練，驗證客輪海難應變機制。
演練項目包括模擬船艙失火後，進行「海難事故通報與成立緊急應變小組」、「乘客逃生及安置」及「海洋油汙染處置」等，更首度真實操演由客船施放救生筏進行救援以及實際演練後續傷檢分類救援機制流程，海、空聯合救援，過程逼真。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另現場也有「CPR教學」、「救生救難裝備介紹」等互動式項目，並以行動劇方式演譯近年來救生救難案例狀況及海巡官兵實際執行岸際勸導狀況處理，藉由實際操作提升防溺觀念，也讓民眾了解海巡署平時工作內容。
留言