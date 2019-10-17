男子報假身分一眼被識破 原來涉3案遭通緝

2019-10-17 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



葛姓男子昨天深夜在路上遇到巡邏員警，馬上轉頭走開，員警發覺可疑，上前盤查他的身分，他報出名字和身分證字號，員警一眼就看出他報假名。原來他涉公共危險等案件被通緝，他報弟弟的名字和身分證字號，警方一輸入警用小電腦上，一下就讓他破功。

高雄市警保安大隊迅雷中隊警分隊長林卓材、小隊長張國輝及警員陳國賢、柯瀚翔等4人，昨天晚間10點30分許，在高雄市三民區南台路服勤，發覺葛姓男子（24歲）一看到員警靠近，馬上轉向要閃避員警，警方立即趕上叫住他，請他配合查證身分。

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葛姓男子稱忘了帶身分證，報弟弟的名字 及身分證字號，讓員警查證，警方將他所講的資料，輸入警用小電腦，員警一看電腦螢幕上顯示的人頭照，一眼就看出他根本不是照片上的人，葛姓男子百口莫辯，才說出自己的真實姓名。