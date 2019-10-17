聯結車180度翻覆、司機意識不清 燕巢系統暫封主線道
2019-10-17 14:37
聯合報 記者賴郁薇
／高雄即時報導
國道三號燕巢系統南向385.7公里處發生一起半聯結車翻覆事故，聯結車司機疑是年約38歲的蘇姓男子，警、消獲報馳援將受困駕駛救出、意識不清楚，緊急送往義大醫院急救。事故現場尚未排除，國道警察動員吊車吊掛聯結車體，目前國道三號南向燕巢系統交流道主線及國道十號東向往南、西向往南均封閉，僅剩內側車道可供通行。
國道第五大隊今上午11點13分接獲110轉報，國道三號斜張橋路段有聯結車翻覆事故，隨即派遣竹田分隊人車趕往處理，發現現場1輛營業用半聯結車180度翻覆，外側護欄有遭撞痕跡。據初步掌握，聯結車司機疑是38歲蘇姓男子，警、消趕抵時他仍受困車內，獲救時意識不清，被送往高雄義大醫院救治。
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由於事故路段是直線道路，並無大幅度彎角，聯結車事故原因有待警方進一步調查釐清，幸好事故未波及來往行車。警方提醒，目前事故尚在排除中，國道三號南向燕巢系統交流道主線及國道十號東向往南、西向往南均封閉，僅剩內側車道可供通行，駕駛人行經該路段時，務必特別注意車前路況、小心駕駛。
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