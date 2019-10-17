聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



一輛載鋼條的聯結車今天上午11時許行經國道3號南下385.5K斜張橋路段，不知何故自撞後翻覆意外，車上的鋼條散落車道，一直到下午2時許，國道3號南下車禍現場仍在進行拖吊作業，暫時封閉，無法通行，下午2時52分已通車。