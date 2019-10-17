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聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

一輛載鋼條的聯結車今天上午11時許行經國道3號南下385.5K斜張橋路段，不知何故自撞後翻覆意外，車上的鋼條散落車道，一直到下午2時許，國道3號南下車禍現場仍在進行拖吊作業，暫時封閉，無法通行，下午2時52分已通車。

國道公路警察局第五公路警察大隊竹田分隊指出，國道3號南下385.5K靠近斜張橋路段，發生一輛聯結車自撞後翻覆意外，目前聯結車駕駛已送往高雄義大醫院，現場持續路障清除作業，車禍發生原因尚待進一步釐清。

一輛聯結車今天上午在國道三號斜張橋附近翻覆，目前車道封閉進行拖吊。記者翁禎霞／翻...
一輛聯結車今天上午在國道三號斜張橋附近翻覆，目前車道封閉進行拖吊。記者翁禎霞／翻攝
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國道斜張橋車禍
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