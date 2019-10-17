2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音
2019-10-17 14:00
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市消防局特搜隊員謝志雄和張哲嘉日前在大雅工廠火警中殉職，二人發現閃燃時要迅速退出，並從無線電喊著「mayday」，但來不及報出自己職稱姓名就失去音訊，這是二人最後的求救訊號。
據了解，二人進入未延燒的鐵處屋後，消防隊員聽到他們的無線電喊著「mayday」，依求救通報程序，需再喊出自己職稱姓名，報出危險狀況，但其他同事沒聽到他們說出自己姓名就失去音訊，再用無線電詢問，沒再聽到他們傳回消息。
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一名消防隊員說，mayday是國際通用的無線電通話遇難求救代號，喊出mayday常是航海、航空器遇到危及性命的緊急情況時呼救所用，有些地區的警察、消防、交通相關人員也會以此作為求援訊號。發出訊號時多為連呼3次，避免誤聽、混淆或被噪音干擾。
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