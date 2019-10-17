網路上「黑蔡英文」 警察抓了14網友僅5人受罰

2019-10-17 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／即時報導



蔡政府宣示打擊假消息，警方很忙。根據司法院網站「簡易案件」查詢系統資料，自2018年11月到2019年9月止，警方查緝在網路發表對總統蔡英文不利言論的案件有14件，均依違反社會秩序維護法造謠事由將網友移送法辦，法官審理後，裁定要處罰的有5件。

去年11月九合一大選前，王姓網友於臉書社團「2018反蔡英文暴政連盟」貼「轉貼可能性高的奧步：聽說票已經送出來了…已經把不配合的監票人員換成民進黨的黨工」，新北市新莊分局依將王移送法辦，法官認為王未查證散布謠言，罰王3000元罰鍰。

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去年11月高雄市長韓國瑜勝選不久，林姓網友以暱稱登入臉書刊登「蔡英文：韓國瑜上任睡市場，全台灣女人都會去報名睡覺」的貼文，新北市新店分局將林移送法辦，法官認為貼文非涉及恐怖或攻擊，裁定不罰。

今年6月，前總統陳水扁的國策顧問朱武獻發表網文，批蔡英文的教育政策，指現行高中課本所推薦的台灣同志諮詢熱線協會，同時經營性愛網站等，朱被新北市新店分局移送法辦，法官認為朱的敘述是意見表達，裁定不罰。

今年7月，蔡英文總統出訪加勒比海友邦小國進行「自由民主永續之旅」，有潘姓網友在網路上指蔡英文送45億元給海地，被新北市新店分局移送法辦，法官認為，潘只有轉貼訊息，與社維法造謠的處罰要件不符，裁定潘不罰。

不過，一樣在轉傳或討論「海地贈金案」的資訊，70歲的趙姓婦人就沒有那麼「幸運」；趙婦也轉傳了相關貼文，被新北市蘆洲分局約談後移送法辦，趙婦在警詢時「坦承犯行」，後來被法官裁罰3000元罰鍰。

還是7月、還是一樣的事，朱姓男子用臉書在「時事論壇」散布「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬！媽的！什麼蔡政府」訊息，被新北市永和分局送辦，法官裁定書指出，我國確有提供1.5億美元（約45億台幣）貸款給海地興建電網，朱認為貸款無法收回，等於送錢，為對公共事務的評價，不罰。

同樣7月，趙姓女網友在臉書貼「拒無能立委」、「反蔡英文」，並貼文稱內政部長徐國勇說韓國瑜連下雨的淹水都不會處理，所以不配當高雄市長等，被台中市第四分局移送法辦，趙女被約談時，表示已將貼文刪除，還發文對徐國勇致歉，獲裁定不罰。

今年7月，蔣姓男子在國外不詳地點，以暱稱帳號上傳含有「美國海關震怒蔡英文包機走私」的影片至Youtube 網站，被高雄市六龜分局移送法辦，法官認為，蔣今年3月14日出境，迄今未回國，他上傳影片時不在我國領域，法院沒有審判權，裁定不受理。

8月，王姓網友在臉書上觀閱韓國瑜後援會成員於臉書發表、有關蔡英文對陸客被禁止來台自由行的新聞後，貼文談到國安私菸案，並張貼印有「唯一支持蔡英文下台」的圖片，被新北市林口分局移送，法官裁定王必罰。

8月，李姓網友在臉書「神力女超人挺藍粉絲團」張貼標註「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」等文字的蔡英文照片，台中市豐原分局將李送辦，法官認為，李將謠言散布於眾，罰他3000元。

8月，藍姓女網友在臉書「神力女超人挺藍粉絲團」社團，張貼蔡英文的照片，並於照片上標註「淫亂台灣同性同婚愛滋樂團不知羞恥」、「修官邸1億2千萬超過前3任16年總和8千萬買車4千萬」消息，被基隆市第四分局移送，法官認為，藍女貼文是個人情緒的抒發，唯恐天下不亂，裁罰她6000元。

8月，陳姓男子以臉書暱稱公開分享蔡英文的照片，照片標示「是她！北京：蔡涉判亂犯要治治」，另分享截圖「台灣願提供佳山基地供美日使用！」，嘉義縣民雄分局將陳移送，法官裁定不罰。

一樣是8月，顏姓網友在臉書平台「監督年金改革行動聯盟」社團內貼文「懷疑？？？不用懷疑，這就是我國元首的水準，蔡英文竟然說（小三通通三小）令人相當錯愕，一國元首，竟然說出如此粗俗的話」的貼文、影片，基隆市第一分局將顏移送法辦。

法官審理認為，小三通是公共議題，閩南語「通三小」與公益無關，顏應查證蔡英文於何時地、以何方式說出閩南語的「通三小」，否則僅涉公眾人物私領域事項，而轉傳後遺症的影響甚鉅，嚴重危及公共秩序、社會安寧，裁定罰顏1萬元。