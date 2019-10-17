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外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

陽明山草山行館深夜遭竊 男搬走檜木梁柱打算修房

2019-10-17 13:49聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北陽明山上草山行館驚傳竊盜案，62歲曹姓男子本月5日深夜闖進入日式建築，硬搬走長約2百公分的梁柱2根及2片木版，當場遭人目擊報案，警方循線追人，監視器畫面錄下關鍵畫面，曹到案後聲稱是要用檜木材修繕房屋，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，湖底路93號草山行館的日式房屋遭人偷竊，房屋內的2根梁柱和木本是以榫接技巧建造，曾從事園藝工作的曹男，涉嫌以蠻力扳開梁柱及木板，搬走逃逸過程中遭民眾目擊發現，隨即將檜木的梁柱、木板丟棄在50公尺外，並騎機車逃逸。

草山行館業管單位是台北市政府文化局，警方獲報後組成專案小組，經調閱監視器掌握曹男身分，曹到案後坦承犯行，並聲稱是為了要修繕房屋才會檜木材，全案依照竊盜罪嫌函送法辦。

北投分局呼籲，竊嫌常鎖定人車稀少、偏僻等地行竊，呼籲民眾提高警覺，如發現有可疑人士，迅速報警處理，店家及管理單位亦能加強保全系統，或設置錄影監視鏡頭，竊嫌闖入時能及時通報保全公司，達到警示作用，並保全相關證據，以利警方循線查處，嚇阻竊案發生。

曹男涉嫌偷草山行館樑柱。記者蕭雅娟／翻攝
曹男涉嫌偷草山行館樑柱。記者蕭雅娟／翻攝
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