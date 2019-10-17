機車騎士誤闖國道3號 自撞護欄受傷
2019-10-17 13:27
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市50歲彭姓男子，騎機車要從八德區到龍潭，因對路況不熟誤闖國道，見往來車速很快，不知所措彭男，不慎自撞外側護受傷倒地。國道公路警察局第六大隊獲報趕往處理，將受傷彭男送醫，協助將機車拖吊下高速公路。
今天上午10時59分警方獲報，國道3號南向55.2公里處，有機車自撞事故，國道六隊龍潭分隊巡邏車火速前往查處，發現50歲彭姓男子，騎普通重機車從八德出發欲到龍潭，因對路況不熟稔，誤闖國道。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
彭男現騎上國道高速公路後，緊張的不知所措，不慎自撞外側護欄肇事，彭男手腳挫傷，意識清楚，由救護車送往桃園國軍醫院診療，經員警施以酒測，並無酒精濃度反應。
國道警察第六大隊呼籲用路人，騎乘機車應注意道路標誌、標線，出發前妥適規畫路線，避免發生誤上國道危險狀況，本案依道路交通管理處罰條例第33條第4項製單，處罰3000到6000元。
留言