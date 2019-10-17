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外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

機車騎士誤闖國道3號 自撞護欄受傷

2019-10-17 13:27聯合報 記者張弘昌／即時報導

桃園市50歲彭姓男子，騎機車要從八德區到龍潭，因對路況不熟誤闖國道，見往來車速很快，不知所措彭男，不慎自撞外側護受傷倒地。國道公路警察局第六大隊獲報趕往處理，將受傷彭男送醫，協助將機車拖吊下高速公路。

今天上午10時59分警方獲報，國道3號南向55.2公里處，有機車自撞事故，國道六隊龍潭分隊巡邏車火速前往查處，發現50歲彭姓男子，騎普通重機車從八德出發欲到龍潭，因對路況不熟稔，誤闖國道。

彭男現騎上國道高速公路後，緊張的不知所措，不慎自撞外側護欄肇事，彭男手腳挫傷，意識清楚，由救護車送往桃園國軍醫院診療，經員警施以酒測，並無酒精濃度反應。

國道警察第六大隊呼籲用路人，騎乘機車應注意道路標誌、標線，出發前妥適規畫路線，避免發生誤上國道危險狀況，本案依道路交通管理處罰條例第33條第4項製單，處罰3000到6000元。

彭姓男子因不熟悉路況，誤闖國道高速公路，緊張不知所措，不慎自撞外側護欄受傷。記者...
彭姓男子因不熟悉路況，誤闖國道高速公路，緊張不知所措，不慎自撞外側護欄受傷。記者張弘昌／翻攝
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彭姓男子因不熟悉路況，誤闖國道高速公路，緊張不知所措，不慎自撞外側護欄受傷。記者...
彭姓男子因不熟悉路況，誤闖國道高速公路，緊張不知所措，不慎自撞外側護欄受傷。記者張弘昌／翻攝
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