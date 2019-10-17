萬里蟹產量下滑 海巡加強巡護西北漁場
2019-10-17 13:18
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
每年入秋進入蟳蟹汛期，台灣西北海域吸引兩岸漁船前往捕撈，海巡署表示將會全天候部署艦艇加強巡護，以確保台灣漁船權益，不辜負漁民口耳相傳「沒有海巡，就沒有萬里蟹」的說法與期望。
海巡署艦隊分署指出，新北市富貴角西北方50浬附近之西北海域，是萬里蟹的重要產地，但因鄰近海峽中線，大陸大型鐵殼漁船亦常前往捕撈，但因拖網作業方式較為粗魯，易破壞生態環境，一旦越界更會影響台灣漁民權益。
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艦隊分署為維護台灣漁民作業安全，每年9月至隔年3月東北季風期間，均規畫西北護漁專案，以每日編排1艦1艇駐守執勤為原則，適時執行擴大威力掃蕩勤務。
今年除了基隆、淡水、新竹海巡隊的巡防艇，亦將北機隊大型巡防艦納入編組，全天候部署具強力水砲功能的台東艦等大型艦於西北海域巡弋，捍衛漁民作業權益，如果兩岸漁船發生漁事糾紛，海巡艦艇也會立即採取強制登檢的執法作為，主動介入調查。
艦隊分署表示，今年受氣候影響，10月氣溫仍未明顯下降，造成萬里蟹捕獲量下滑，但在西北海域執勤能量上，將持續採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲漁具、罰鍰及沒入船舶等強制手段查緝越界陸船。
今年度截至目前為止，已累計裁罰越界陸船64艘，罰款總額7135萬元，平均每艘裁罰111.5萬元，展現海巡署堅定護漁的立場與決心。艦隊分署將持續掌握海域情勢及漁船作業情形，彈性調整護漁勤務，強化執法力度，確保漁民作業安全及海洋資源永續發展。
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