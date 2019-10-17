即刻救援！ 苗警迅速護送高燒小男嬰就醫
2019-10-17 12:43
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
1名陳姓婦人昨天晚上8點多手抱著小男嬰，焦急走進苗栗警察分局公館分駐所，向值班警員陳明弘求助，表示孫子突然發高燒，請警方協助就醫，陳明弘發現男嬰抽搐，情況相當緊急，警方調派警車，沿途開啟警示燈鳴笛，一路奔馳5分鐘將男嬰送苗栗市大千醫院治療。
警方表示，60歲陳女在公館鄉家中幫忙女兒照顧孫子，因孫子高燒不退，家中並無其他家人可以幫忙，情急之下抱著孫子奔向距離家中不遠的公館分駐所求助，原本要10多分鐘車程，警車護送縮短一半以上時間，男嬰就醫急診，發燒獲得紓緩，母親後來趕到醫院，頻頻向警方致謝。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
苗栗警察分局分局長賴銘助表示，員警本於同理心協助小男嬰就醫，值得肯定及讚賞，同時呼籲大眾如果家中有人身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以撥打「119」，必要時警方也會派員協助就醫。
留言