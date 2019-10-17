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願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

影／1張圖戳破騙局 抓出網路愛情騙子來圖是P圖

2019-10-17 11:46聯合報 記者林保光／即時報導

44歲的曾姓女子遇上網路愛情騙子，昨天到銀行準備匯款給對方，警方據報去勸她，她還向員警提出對方傳來的自拍照，堅信沒受騙，但員警自網路搜圖，果然搜尋到原始圖片，發覺愛情騙子將原始圖片上1名白人臉孔，P圖成東方人臉孔來取信曾女，曾女才知受騙。

警方表示，曾姓女子10月間在臉書上加1名男子為好友，對方與她攀談一段日子後，自稱是新加坡人，目前在德國工作，負責開採石油，對方稱要和她結婚，讓曾女陷入網路愛情迷網；對方稱需要一筆資金購買機具，希望曾女資助他度難關。曾女信以為真，昨天才去銀行要匯款。

昨天下午2點多，曾女到高雄市三民區中華三路第一銀行三民分行，向行員表示要匯4000歐元（約新台幣13萬5000元）到德國某銀行，行員發覺有異，懷疑曾女遇上網路愛情騙子，請三民一警分局三民派出所員警來勸告曾女。員警問曾女是否見過對方，曾女假稱見過，但員警認為這手法太多，一再告訴曾女這是網路愛情騙局，可是，曾女還提示出男友傳來的自拍照，說2人準備結婚。

員警陳龍慶、林雅茹、吳昭廷想盡辦法要勸曾女別上當，耗了約3小時，後來想出利用以圖搜圖app，果然搜尋到對方自拍照的原始圖，發現圖片其實已經被P圖，把原始圖片上的白人臉孔，以修圖軟體，改為東方人臉孔，證實對方的自拍照是假的。

曾女看到原始圖片嚇了一跳，才驚覺自己的確踩進網路愛情騙子的圈套，頻頻感謝警方協助，幫她保住存款。

警方搜尋出網路的原始圖。記者林保光／翻攝
警方搜尋出網路的原始圖。記者林保光／翻攝
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警方與行員苦勸女子別遭網路愛情騙子騙錢。記者林保光／翻攝
警方與行員苦勸女子別遭網路愛情騙子騙錢。記者林保光／翻攝
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網路愛情騙子把原始圖片上的白人臉孔，改為東方人臉孔。記者林保光／翻攝
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