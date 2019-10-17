阿富汗傭兵打動熟女心！ 婦人險失金5000美金

2019-10-17 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市仁武區一名王姓婦人透過網路認識一名自稱在阿富汗打仗的軍人，對方指稱要寄禮物來台，但要先支付手續費才能領取包裹，王婦信以為真，女兒苦勸不聽，無奈下情商員警到宅勸說，警方花一小時勸說婦人遇上詐騙集團，千萬不要去金融機構匯款。

仁武警分局指出，許多國際詐騙成員會誆稱在中東國家打仗，本月14日，55歲王姓婦人遇上類似情況，她透過網路結識一名自稱在阿富汗打仗的網友，對方用簡體中文溝通。日前男網友稱說有包裹寄至台灣，但需要匯款才能領取，王婦準備依照指示匯款5000美金（約台幣15萬元）。

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王婦女兒得知後，直覺母親遇上詐騙集團，不過極力阻止無效，最後只好打電話至警局求助。警方指出，澄觀派出所警員吳庭鋐與黃孝凱在外巡邏，兩人直接前往王婦住家，得知事情來龍去脈後，判斷是詐騙無誤，兩人用許多實例勸說，並提出最大可疑之處，「為何有人去阿富汗打仗，這不是很奇怪嗎？」。