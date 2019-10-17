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殉職警消張哲嘉父母眼泛紅 盼另一個消防兒子平安

2019-10-17 10:00聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市消防局長李明峯今天一早代表市長黃偉哲，率第二大隊長陳博文，與麻豆區長孔慶瑤前往台南麻豆張家慰問殉職警消張哲嘉父母親，因殉職警消其哥哥張修銘也是台中市消防員，目前服務南屯區春社分隊，育有未足三歲的女兒，消防局長李明峯表示，張父母希望哥哥調回台南服務，如果張修銘決定請調，市長已指示和消防署協調全力協助，依其意願，以利照顧年邁雙親。

32歲警消張哲嘉10月3日凌晨搶救台中市大雅區大雅區中和六路違章鐵皮工廠火災，與同為特搜隊員的謝志雄一組入室救災，後因火勢蔓延，在外監控火場狀況的帶隊小隊長發現經多次以無線電聯絡仍無訊息，懷疑困在二樓倉庫區，直到當日上午8時左右在現場找到兩人遺體，二人在二樓被坍塌建物壓住，相距15米，都已經嚴重炭化，因公殉職讓人心痛。

張哲嘉警專25期畢業，台南市麻豆、未婚，畢業後到台中市消防局服務。治喪期間張父與母親都在台中，張哲嘉追晉小隊長，入祠台中忠烈祠，骨灰則送回雲林老家宗祠。

張父忍不住眼眶泛紅表示，小兒子出事後，希望大兒子能夠調回台南市在內勤服務，大兒子也希望能陪伴兩人盡孝道，但大兒子已經結婚有自己的家庭，還是會尊重孩子的意願，和太太雖然想到小兒子還是難免傷心難過，但會慢慢地恢復心情，也要求能調查清楚希望知道火警現場的過程。

張哲嘉哥哥張修銘說，人生的規畫原本是定居台中，因弟弟出事要重新思考調整，因太太在新北工作及照顧女兒，他也想陪伴父母盡孝道，還在思考可兼顧父母心願及妻女生活的兩全方法。

張修銘說，可以感受到父母的擔憂，在弟弟出事後，希望他調內勤，自己的個性是傾向外勤，但在什麼單位都是歷練，如果能讓父母安心，也可以去嘗試，現在最想做的是讓家人心情趕快恢復平靜，弟弟在天之靈要庇護家人，也不要有罣礙，在另一個世界好好修行。

台南市消防局長李明峯（中）代表市長黃偉哲，前往慰問殉職警消張哲嘉父及致贈慰問金。...
台南市消防局長李明峯（中）代表市長黃偉哲，前往慰問殉職警消張哲嘉父及致贈慰問金。記得者吳淑玲/攝影
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台南市消防局長李明峯（中）代表市長黃偉哲，前往慰問殉職警消張哲嘉父及致贈慰問金。...
台南市消防局長李明峯（中）代表市長黃偉哲，前往慰問殉職警消張哲嘉父及致贈慰問金。記得者吳淑玲/攝影
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