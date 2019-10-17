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男疑遭電擊倒地無意識 民眾消防合力挽回一命

2019-10-17 09:10中央社 嘉義市17日電

嘉義市何姓男子昨天清洗地板時，疑遭電擊倒地無意識，所幸經民眾、消防人員持續CPR，還有進行自動體外心臟電擊去顫器電擊、裝設自動心肺復甦機，才挽回一命。

嘉義市消防局今天表示，立仁路一處民宅前昨天下午發生民眾清洗地板疑遭電擊需緊急救護，救護人員趕抵發現1名何姓男性患者躺在潮濕地面，已有民眾在現場實施CPR（心肺復甦術）。

消防局指出，救護人員發現何男兩眼上吊，呈瀕死式呼吸，頸動脈摸不到跳動，立即將他移至乾燥地面持續進行CPR，現場AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊1次，另給予靜脈注射建立給藥途徑，並裝設LUCAS（自動心肺復甦機）。

經急救後，傷者於現場即恢復自發性血液循環，且意識清醒，他表示，遭電擊後即失去意識倒地，隨後，救護人員將他送醫治療。

嘉義市消防局呼籲民眾，如遇他人觸電突發狀況，應先了解自己有無觸電危險，千萬不要冒然接觸患者。不論有無觸電危險，施救者都要戴上塑膠手套、穿雨鞋等絕緣物，再利用木棒或其他不導電物體移除電源，並關掉電源開關，讓觸電者遠離電源處。

嘉義CPR
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